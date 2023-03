Joko Winterscheidt schwärmt von seiner Po-Dusche: „Gerne so Wasser hinten reinschießen“

Joko Winterscheidt gestand im Staffel-Finale von „Wer stiehlt mir die Show“, dass er ein großer Fan von Dusch-WCs ist, die den Po mit Wasser säubern. © Imago Images

Wer braucht schon Klopapier? TV-Star Joko Winterscheidt säubert seinen Allerwertesten lieber ganz neumodisch mit einem Duschstrahl.

Joko Winterscheidt (44) verblüfft mit einer intimen Aussage! Der TV-Moderator musste sich beim Staffel-Finale von „Wer stiehlt mir die Show“ wieder einmal mit der Kandidatenrolle begnügen. Die Sendung wurde stattdessen von Rapper Sido (42) präsentiert. Der Musiker führte souverän durch die Ausgabe und überraschte unter anderem mit einer eigenen Version von „My Way“, während Harald Juhnke (†75) als 3D-Projektion im Studio erschien.

In den Ratespielen musste sich Joko Winterscheidet dieses Mal gegen Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33), Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) und Wildcard-Kandidatin Shirin (28) beweisen. Das Highlight der Sendung war sicher der Moment, als die Promis über ihre Klo-Vorlieben sprachen. Anlass dafür war das Spiel „An Fragen wie diesen“, bei dem die Kandidaten herausfinden mussten, welche Frage zu einer zufälligen Antwort im Internet passen könnte. Nachdem ein Satz von dem stillen Örtchen handelte, entwickelte sich eine lebhafte Debatte.

Sido wandte sich sogleich an Bill Kaulitz: „Wann hast du das letzte Mal Klopapier gekauft? Oder bist du schon so reich, dass du keins mehr brauchst?“ Der Musiker wies den Verdacht jedoch zurück, dass er nur noch eine Dusch-Toilette verwende: „Diesen Klos vertraue ich nicht, wo so viel Zeug immer rausfährt mit so einem Schlauch. Ich will immer keine Elektronik unter mir haben!“

Joko Winterscheidt über Dusch-WC: „Das ist echt ein Highlight!“

Dafür gestand ein anderer Promi, inzwischen nicht mehr ohne das Dusch-WC zu können. Joko Winterscheidt: „Es ist so gut! Ich habe ein einziges Klo davon zu Hause. Ich habe mich richtig geärgert, dass ich nicht mehr davon habe.“ Der TV-Star gab eine klare Produktempfehlung an das Publikum raus. „Das ist echt ein Highlight!“, schwärmte er über die Po-Dusche. Sido ergriff die Gelegenheit, sich über Jokos Leidenschaft lustig zu machen. Der Moderator wiederum appellierte scherzend an das Publikum: „Ich bin ganz normal wie Sie auch! Außer, dass ich mir gerne so Wasser hinten reinschießen lasse.“

Den Sieg holte am Ende Bill Kaulitz, der nun das Cover der Zeitschrift „Witziges Rätsel-Karussell“ ziert. Das Magazin gibt es ab sofort bei Obdachlosen zu kaufen.