Maite Kelly, Nino de Angelo oder Kerstin Ott: Starke Gästeliste für „30 Jahre Andrea Berg“

Teilen

Hochkarätiges Konzert zum 30. Bühnenjubiläum: Neben anderen Stars wird auch Maite Kelly für und mit Andrea Berg auftreten (Fotomontage) © Instagram/Maite Kelly & IMAGO/Bildagentur Monn

Diese Einladung ist eine Ehre für jeden Schlagerstar! Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum von Andrea Berg geben sich die größten deutschen Musiker die Klinke in die Hand.

Aspach – Auf dieses Event warten echte Fans schon lange! Schlagerlegende Andrea Berg (56) feiert ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum in der WIRmachenDRUCK Arena ihrer Heimat Aspach. Zu diesem besonderen Anlass kommen selbstverständlich auch die bekanntesten Gesichter der deutschsprachigen Musikbranche, um gemeinsam mit Berg ihre drei Jahrzehnte andauernde Karriere zu feiern. Moderiert wird das am 15. und 16. Juli stattfindende Open-Air-Konzert von niemand Geringerem als Giovanni Zarrella (44). Und wie der zuständige Sender ZDF in einer Pressemitteilung bekannt macht, können sich die Zuschauer der Fernsehübertragung auf so einiges gefasst machen!

„Langjährige Wegbegleiter, befreundete Künstlerinnen und Künstler, nationale und internationale Stars sind eingeladen“, kündigen die Macher der Sendung an, „Überraschungen für Andrea Berg stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Rückblicke auf besondere Momente ihrer Karriere.“ Selbstverständlich ist der gesamte Abend Andrea Bergs breit gefächerter Diskographie gewidmet. Das ZDF schreibt weiter: „Und natürlich dürfen sich die Schlagerfans an diesem Sommerabend auf alle großen Hits aus drei Jahrzehnten freuen, darunter ganz neue Versionen und Duette, die speziell für die Jubiläumsshow arrangiert wurden.“

Andrea Berg und Giovanni Zarrella freuen sich auf diesen besonderen Abend in toller Gesellschaft

Headlinerin Andrea Berg freut sich besonders darauf, mit Moderator Giovanni Zarrella und ihren zahlreichen Gästen ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. „Zusammen lassen wir auf der Bühne diese unglaublichen 30 Jahre Revue passieren und machen das, was ich am allerliebsten mache: Musik mit Freunden für Freunde“, erklärt sie in einem Statement. Und die Gästeliste für das Event kann sich mehr als sehen lassen: Unter anderem Maite Kelly (42), Nino de Angelo (58) und Semino Rossi (60) werden neben einer Vielzahl weiterer Schlagerstars mit der „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin die Bühne teilen.

Und auch für Entertainer Zarrella ist dieser Abend mehr als nur eine stinknormale Moderationstätigkeit. Wie er in seinem Statement erklärt, sei Andrea Berg eine Art Mentorin für ihn. „Andrea hat mich von Tag eins an herzlich und mit offenen Armen in der Welt des Schlagers willkommen geheißen“, schreibt der ZDF-Star, „Ich freue mich darauf, ihr jetzt auf diese Art und Weise etwas zurückgeben zu können.“