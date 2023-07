Bei „3 nach 9“: Judith Rakers fällt Giovanni di Lorenzo nach Hypnose von Timon Krause in die Arme

Von: Volker Reinert

Judith Rakers konnte ihren Augen kaum glauben. Ihr Co-Moderator Giovanni di Lorenzo ließ sich bei „3 nach 9“ von Timon Krause - trotz Lampenfieber - hypnotisieren. Er fühlte sich danach „benebelt“.

Bremen – In der aktuellen Ausgabe der Radio-Bremen-Talkshow „3 nach 9“ war unter anderem Mentalist Timon Krause (29) zu Gast. Der gebürtige Nordrhein-Westfale zeigte dem Moderatoren-Duo Giovanni di Lorenzo (64) und Judith Rakers (47) vor Live-Studiopublikum seine Hypnose-Künste. Der Moderator und „Die Zeit“-Chefredakteur di Lorenzo ließ sich auf das Experiment ein und fungierte als Versuchskaninchen.

Bei „3 nach 9“: Trotz Bammel lässt sich Giovanni di Lorenzo von Timon Krause hypnotisieren

Trotz Lampenfiebers, wie di Lorenzo zunächst noch mit einem Schmunzeln auf den Lippen bei „3 nach 9“ erzählte, wagte er das Hypnose-Experiment. Doch bevor es losging, wollte der Journalist von Timon Krause wissen, „ob er danach noch weiterreden kann“. Das sei als Gastgeber einer Talkshow natürlich von enormer Wichtigkeit.

„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers versicherte ihrem Co-Moderator: „Ich pass‘ auf dich auf“. Doch in ihrem Gesicht sah man der 47-Jährigen ein unbehagliches Gefühl voller Respekt und Beunruhigung an. Danach legte Krause auch schon los. Di Lorenzo, der durch die Worte des Mentalisten binnen Sekunden in eine Art Trance verfallen ist, agierte nach Krauses Anweisungen. Währenddessen war es im Studio mucksmäuschenstill und alle schauten gespannt auf den hypnotisierten Moderator. Judith Rakers stand zwischenzeitlich von ihrem Platz auf, um sich die Situation aus mehreren Blickwinkeln anzuschauen.

Nachdem Timon Krause, der 2023 den vierten Platz in der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ belegte, di Lorenzo wieder „zurückholte“ hakte der Mentalist nach: „Wie fühlt sich das alles an?“ Der Journalist gab zu: „Ich bin ein bisschen benebelt, aber ich bin da, ja“. Auf die Frage, ob er dem Mentalisten komplett ausgeliefert gewesen war, sagte der 64-Jährige: „Es ist so ein bisschen schwer zu beantworten, aber ich würde sage: Komplett entmündigt war ich nicht“.

Timon Krause: Autor und Mentalist Autor Timon Krause, der sein erstes Buch über Gedankenlesen bereits im Alter von 16 Jahren veröffentlichte, bringt sein Publikum regelmäßig mit spannenden Tricks zum Staunen. Der 29-Jährige gewann auch schon zahlreiche Preise für sein Können. So wurde er unter anderem Niederländischer Meister der Mentalmagie 2014/2015 und bester europäischer Mentalist 2016/2017. In der britisch-amerikanischen Sendung „Penn & Teller: Fool Us“ - ein Talentwettbewerb für Zauberkünstler - wurde Krause 2016 zum Sieger gewählt.

Judith Rakers fällt Giovanni di Lorenzo in die Arme

Nachdem Giovanni di Lorenzo wieder ansprechbar war, konnte Judith Rakers nicht zurückhalten. Voller Erleichterung ging sie auf ihren Co-Moderator zu, um ihn nach seiner Hypnose zu umarmen. Der Journalist empfing die in Paderborn geborene Rakers mit offenen Armen und den Worten „Mama“. Die Ausstrahlung der „3 nach 9“-Ausgabe erfolgt am Freitag, 14. Juli, um 22:00 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr-Fernsehen.

Judith Rakers schaute gespannt zu, als sich „3 nach 9“-Moderator Giovanni di Lorenzo live vor Studiopublikum von Timon Krause hypnotisieren ließ. © Screenshots: youtube.com/ 3nach9

Moderatorin Judith Rakers macht derweil eine kleine Verschnaufpause und ist aktuell auf Rügen im Urlaub. Auf Instagram erklärte sie ihren Fans, wieso sie immer bekleidet ins Wasser springt. Verwendete Quellen: presseportal.de, instagram/judith_rakers, youtube.com/3nach9