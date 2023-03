Judith Rakers deckt bei „Riverboat“ Pannenserie in der „Tagesschau“ auf: „Leicht unangenehm“

Von: Jonas Erbas

Seit 1952 liefert die „Tagesschau“ tagtäglich Neues aus der Welt. Hinter den Kulissen der Nachrichtensendung geht es manchmal allerdings drunter und drüber, wie Judith Rakers bei „Riverboat“ verriet.

Leipzig – Mit bis zu 20 Sendungen am Tag ist die „Tagesschau“ (Das Erste) die bekannteste und reichweitenstärkste Nachrichtensendung des Landes. Doch während man nach außen stets um Seriosität bemüht ist, herrscht hinter den Kulissen manchmal das blanke Chaos, wie „Riverboat“-Gast Judith Rakers (47) am Freitagabend (10. März) in der MDR-Talkrunde enthüllte – und ihre Behauptung direkt mit Beispielen untermauerte.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers berichtet bei „Riverboat“ von Pannen – „Leicht unangenehm“

Seit 2005 führt Judith Rakers regelmäßig live durch die „Tagesschau“ – eine lange Zeitspanne, in der garantiert nicht immer alles glattgelaufen ist, vermutete „Riverboat“-Moderator Matze Knop (48): „Sag mal, passieren bei der ‚Tagesschau‘ auch mal Pannen?“, wollte der Komiker von der Nachrichtensprecherin wissen. Die bejahte die Frage mit Nachdruck: „Ja, viele Dinge, ehrlich gesagt!“

Pannen seien in der „Tagesschau“ demnach keine Seltenheit. Einmal etwa sei ihr Teleprompter rückwärts gelaufen: „Das war leicht unangenehm“, so Judith Rakers, die sich in dieser misslichen Lage aber zu helfen wusste: „Ich musste kurz unter dem Tisch halb verschwinden, weil dahinter ist so ein kleines Knöpfchen, wo man das so umstellen kann, dass es wieder vorwärtsläuft.“ Das funktionierte beim ersten Versuch allerdings nicht – die 47-Jährige musste also ein zweites Mal „abtauchen“.

Gleich drei neue Gesichter bei „Riverboat“ Unzählige TV-Berühmtheiten moderierten im MDR bereits „Riverboat“, darunter Jan Hofer (1992–2012), Andrea Kiewel (2007), (2010–2013) oder Jörg Pilawa (2017–2018). Das Gesicht der Sendung ist seit 2014 wieder Kim Fisher, die bereits von 1998 bis 2005 durch die Talkrunde führte. Nach dem Abgang von Jörg Kachelmann darf sich die Sängerin und Schauspielerin seit diesem Jahr gleich über drei Neuzugänge freuen: Aktuell moderiert sie die Ausgaben mit MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer, Comedian Matze Knop und Entertainer Wolfgang Lippert, die sich wöchentlich abwechseln.

Pannen in der „Tagesschau“ keine Seltenheit – Judith Rakers erzählt bei „Riverboat“ witzige Anekdote

„Tagesschau“-Pannen gäbe es aber auch in anderer Form, so die 47-Jährige weiter: „Manchmal passiert es, dass die Sätze erst in dem Moment ein Ende haben, wo ich sie spreche. Weil noch was passiert, die Redaktion schreibt es rein – und dann lese ich manchmal sehr langsam. Und die Zuschauer denken sich: warum?“, berichtete Judith Rakers und musste während ihrer Schilderungen selbst lachen.

Derartige Vorfälle nimmt die Nachrichtensprecherin allerdings mit Humor – Fehler sind immerhin menschlich! Doch auch bei der Konkurrenz läuft nicht immer alles rund: Kürzlich musste „RTL aktuell“ wegen einer regelrechten Pannen-Serie sogar abgebrochen werden. Verwendete Quellen: „Riverboat“ (MDR; Ausgabe vom 10. März 2023), mdr.de