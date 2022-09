Überraschungsgast im ZDF-Fernsehgarten: Jürgen Drews zum letzten Mal bei Andrea Kiewel

Endgültiger Abschied der Schlagerlegende

Eigentlich hatte sich Jürgen Drews bereits von der Bühne verabschiedet. Für den „ZDF-Fernsehgarten“ machte der Schlagerstar jedoch eine Ausnahme.

Mainz – Es war ein Schock für viele Schlagerfans, als Jürgen Drews (77) seinen Abschied aus dem Showgeschäft ankündigte. Zuvor hatte der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret seine Nervenerkrankung Polyneuropathie öffentlich gemacht, die es ihm immer schwerer mache, seine Performances souverän zu absolvieren. Ende August trat Drews dann offiziell zum letzten Mal im Fernsehen auf. In der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (46) sagte er seiner riesigen Fangemeinde auf Wiedersehen. Dabei wurde der legendäre Sänger sichtlich emotional.

„Ich bin halt nicht normal, das weiß ich“, erklärte er damals, „aber es hat mir einen tierischen Spaß gemacht und ich werde euch immer im Herzen tragen.“ Der Besuch bei „Immer wieder sonntags“ wäre zweifelsfrei ein gebührender Abschied für Jürgen Drews gewesen. Doch der Kultsänger hatte offensichtlich noch ein Ass im Ärmel! Nachdem Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (57) kürzlich bereits angedeutet hatte, dass in der „ZDF-Fernsehgarten“-Ausgabe mit dem Motto „Goldene Kultschlager“ möglicherweise ein Überraschungsgast auftauchen werde, ahnten viele Fans bereits, um wen es sich handeln könnte.

Jürgen Drews feiert im „ZDF-Fernsehgarten“ seinen endgültigen Abschied von der TV-Bühne

Und tatsächlich gab sich Jürgen Drews am letzten Sonntag im „ZDF-Fernsehgarten“ die Ehre. Das Motto „Goldene Kultschlager“ hätte passender nicht sein können, denn immerhin ist der selbsternannte König von Mallorca seit jeher ein echter Ohrwurm-Garant. Als Drews im Freiluftstudio auf dem Mainzer Lerchenberg die Bühne betrat, war im Publikum erwartungsgemäß kein Halten mehr. Standing Ovation und tosender Applaus schienen kein Ende zu nehmen, doch letztendlich erhielt der Schlagerstar doch noch die Chance, zwei seiner bekanntesten Lieder zu performen.

Mit „Irgendwann, irgendwo, irgendwie (seh’n wir uns wieder)“ gab Drews einen emotionalen Abschiedssong zum Besten, bevor er die Zuschauer mit seinem wohl größten Hit „Ein Bett im Kornfeld“ in Ekstase versetzte. Am Ende richtete Onkel Jürgen noch einmal das Wort an seine Fans: „Ich werde euch immer in Erinnerung behalten.“

Rubriklistenbild: © Screenshot ZDF/Fernsehgarten