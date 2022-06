Nach Auszeit: Jürgen Drews feiert Bühnencomeback im ZDF-Fernsehgarten

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Eigentlich hat Jürgen Drews alle Live-Auftritte bis Anfang Juli wegen gesundheitlicher Probleme ersatzlos abgesagt. Für Andrea Kiewel macht der Schlagerstar nun wohl eine Ausnahme. Denn der „König von Mallorca“ ist am Sonntag zu Gast im ZDF-Fernsehgarten. (Fotomontage) © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / Eibner

Eigentlich hat Jürgen Drews alle Live-Auftritte bis Anfang Juli wegen gesundheitlicher Probleme ersatzlos abgesagt. Für Andrea Kiewel macht der Schlagerstar nun wohl eine Ausnahme. Denn der „König von Mallorca“ ist am Sonntag zu Gast im ZDF-Fernsehgarten.

Mainz - Jürgen Drews steht am kommenden Sonntag beim ZDF-Fernsehgarten (Alle Sendetermine im ZDF 2022) auf der Bühne. Auch, wenn das fantastische Neuigkeiten sind, dürften sie seine Fans überraschen. Denn eigentlich hatte der Schlagerstar alle Live-Auftritt bis Anfang Juli wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt. Ist der Auftritt bei Andrea Kiewel der Startschuss für sein Comeback?

Nach Auszeit: Jürgen Drews feiert Bühnencomeback im ZDF-Fernsehgarten

Nach der mehrwöchigen Schlagerfest.XXL-Tour mit Florian Silbereisen musste Jürgen Drews erst einmal wieder zu Kräften kommen. Deswegen hat der Schlagerstar alle Konzerte im Juni abgesagt. „Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es früher war“, erklärt Jürgen Drews seinen Fans auf Instagram.

Nun scheint es ihm aber wieder besser zu gehen. Denn Jürgen Drews feiert sein Comeback diesen Sonntag (19. Juni) im ZDF-Fernsehgarten (Alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz). Das verkündete Andrea Kiewel höchstpersönlich via Instagram. Jürgen Drews hat sich noch nicht zu seinem TV-Auftritt am Lerchenberg geäußert oder dazu, ob er nun wieder regelmäßig Konzerte gibt.

Große Schlagerparty beim Discofox-Fernsehgarten: Auch Andrea Berg und Bernhard Brink sind dabei

So oder so kommen Schlagerfans beim Discofox-Fernsehgarten voll auf ihre Kosten. Andrea Kiewel setzt diesen Sonntag musikalisch nämlich ausschließlich auf Schlager. Neben Jürgen Drews werden auch Andrea Berg und Bernhard Brink in Mainz für gute Stimmung sorgen.

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

Bei der Fernsehgarten-Moderatorin scheint die Vorfreude riesig zu sein. Denn Andrea Kiewel verkündete die ganze Gästeliste für die neue Fernsehgarten-Folge freudestrahlend und voller Stolz auf Instagram. Verwendete Quellen: Instagram/fernsehgarten