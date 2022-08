Jürgen Drews und Ramon Roselly zu Gast bei Stefan Mross „Immer wieder sonntags“

Teilen

Ramon Roselly und Jürgen Drews treten bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross auf. © IMAGO/Panama Pictures/Christoph Hardt; Screenshot ARD/Immer wieder sonntags 07.08.22; IMAGO/Revierfoto

Stefan Mross empfängt in der nächsten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ hohen Besuch. Jürgen Drews höchstpersönlich wird neben „DSDS“-Star Ramon Roselly auftreten.

Rust – Am letzten Wochenende im August heißt es im Europa-Park erneut: Zeit für „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (46). Der beliebte Fernsehmoderator wird auch am 28. August wieder zahlreiche Schlagerstars in dem Freizeitpark empfangen und beim Fernsehpublikum für ordentlich Unterhaltung sorgen. In der übernächsten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ darf Mross sich sogar auf „royalen“ Besuch freuen. Der „König von Mallorca“ Jürgen Drews (77) wird sich nämlich die Ehre geben.

Neben Drews sind auch viele weitere hochkarätige Schlagerstars eingeplant. Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, wird neben Drews auch der „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Ramon Roselly (28) auf der Bühne stehen. Roselly veröffentlichte Ende Juli sein drittes Album „Träume leben“, aus dem er wohl eine Single-Auskopplung bei „Immer wieder sonntags“ präsentieren wird.

„Immer wieder sonntags“ kann mit einer beeindruckenden Gästeliste aufwarten

Stefan Mross ist dafür bekannt, mit „Immer wieder sonntags“ regelmäßig Rekorde in Sachen Einschaltquoten zu brechen. Dass Jürgen Drews jetzt sogar einen Abstecher während seiner Abschiedstournee in der TV-Sendung feiert, könnte dem Format noch weitere Zuschauer bescheren. Doch auch die anderen Gäste bei „Immer wieder sonntags“ am 28. August können sich sehen lassen.

Unter anderem Lucas Cordalis (55), Romy Kirsch (27), Mike Leon Grosch (45), Alexander Knappe (37) und Vincent Gross (25) stehen im Europa-Park in Rust auf der Bühne. Auch die Bands „Fantasy“, „More Than Words“ und „Dorfrocker“ sind mit von der Partie. Wer auf deutschsprachige Popmusik steht, sollte die übernächste Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ also keinesfalls verpassen!