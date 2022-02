RTL-Klatsche: Knallharte TV-Abfuhr von Schlager-Idol Jürgen Drews - „direkt abgesagt“

Bei „Let‘s Dance“ legen Promis bekanntermaßen eine heiße Sohle aufs Parkett. Ob auch Schlager-Sänger Jürgen Drews in Zukunft bei der Show dabei sein wird, hat er nun beantwortet.

Köln - Seit vergangenem Freitag ist die beliebte Tanzshow „Let‘s Dance“ zurück. 14 Promis schwingen ab sofort immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL das Tanzbein. Mit Sängerin Michelle ist auch in diesem Jahr wieder eine Schlagersängerin mit dabei. Ob auch ein anderer Schlager-Star, wie der „König von Mallorca“, Jürgen Drews, in Zukunft einmal bei der Show mitmachen wird?

In einer neuen Folge seines Podcasts „Des Königs neuer Podcast“ verriet Drews nun, dass er vom Sender RTL bereits angefragt wurde, ob er Lust habe, an der Show teilzunehmen. In Drews Podcast konnten Fans dem Mallorca-Star kürzlich Fragen stellen, zu denen er bereitwillig Rede und Antwort stand.

Auf die Frage eines Fans, ob Jürgen Drews denn eine professionelle Tanz- oder Musicalausbildung habe, da dessen Körperspannung bei seinen Auftritten stets perfekt sei, antwortete der 76-Jährige im Podcast: „Nein, ich hatte nie eine Tanzausbildung: Also ich habe überhaupt keine Ahnung vom Tanzen, ich bin stocksteif.“ Lachend stellte der Moderator des Podcasts, Felix Moese, fest: „Also ,Let‘s Dance‘ muss auf dich warten. Da haste erst mal kein Interesse.“ Bestimmt für viele Fans überraschend kam prompt Drews Antwort: „Hör halt auf“, entgegnete der Schlagersänger. „‚Let‘s Dance‘ hatte mich auch schon angefragt, da hab‘ ich abgesagt.“

„Let‘s Dance“: Diese Schlager-Stars haben schon einmal das Tanzbein geschwungen

Michelle ist aber nicht der einzige Schlagerstar, der bei „Let‘s Dance“ ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellt. In der Vergangenheit haben schon einige Schlagersänger an der Show teilgenommen. Neben Mickie Krause, Vanessa Mai oder Kerstin Ott haben bereits Giovanni Zarella, Stefanie Hertel, Patrick Lindner oder Michael Wendler bei „Let‘s Dance“ mitgemacht. 2011 gelang Sängerin Maite Kelly sogar der Sieg bei der Show.

„Let‘s Dance“: Das Konzept der beliebten Tanz-Show

Bei „Let‘s Dance“ tanzen Promis gemeinsam mit Profitänzern und ringen mit ihren zuvor einstudierten Tanz-Choreografien um den Sieg. Am Ende geben sowohl Jury als auch Publikum ihre Bewertungen ab, wodurch entschieden wird, wer in die folgende Sendung weiterkommt und wer nicht.

