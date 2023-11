Mit Ex Peter bei „Promi Big Brother“: Jürgen Milski weist Iris Klein zurecht

Das konnte ja nicht gut gehen: Schon nach kürzester Zeit attackieren sich Iris und Peter Klein im TV-Container. Die anderen „Promi Big Brother“-Teilnehmer – allen voran Jürgen Milski – sind genervt.

Köln – Iris (56) und ihr Ex Peter Klein (56) werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Das machten die beiden zunächst mit ihrer sehr öffentlichen Schlammschlacht deutlich und jetzt auch mit ihrer gemeinsamen Teilnahme an der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ – denn da fliegen ordentlich die Fetzen. Einer, der da gar keine Lust drauf hat: „Big Brother“-Urgestein Jürgen Milski (59). Der Moderator und Schlagersänger geigte den beiden jetzt die Meinung.

Iris und Peter Klein gehen sich bei „Promi Big Brother“ an die Gurgel

Es ist erst Tag zwei, doch Peter und Iris Klein geben einander keine Gelegenheit zum Durchatmen. Kaum im Container und vor den Kameras angekommen, geht auch schon das Haten los. Iris erzählte in einem Interview für die Sendung, dass Peter in der Scheidung 100.000 Euro von ihr haben wolle. Dazu hat sich Peter zwar nicht geäußert, allerdings sprach er über die Schlafsituation in dem Großraumschlafzimmer und ließ kein gutes Haar an seiner Ex.

„Zum Glück war es keine gemeinsame Nacht mit Iris – nur eine Nacht im Großraumschlafzimmer. Von daher war es okay“, ätzt der gelernte Maler. Ähnlich geht es Iris, die am liebsten ganz viel Abstand zwischen sich und Peter bringen will. Trotzdem hat sie kein Problem damit, ihn öffentlich vorzuführen: „Er hat mir immer nur Honig ums Maul geschmiert, aber gekämpft hat er nie. Es war eine öffentliche Schlammschlacht, ich will es öffentlich beenden.“

„Peinlich“: Jürgen Milski macht Iris Klein eine Ansage

Gerade das findet aber Jürgen Milski gar nicht okay; ihm wäre es lieber gewesen, Iris und Peter würden ihren Zoff unter sich klären. „Was ich bei dir gehofft hätte: Einfach mal den Schritt zurück machen, Ruhe reinbringen. Du bist ja hier reingegangen, weil du genau wusstest, dass er hier drin ist. Das finde ich scheiße. Du hättest meine Hochachtung, wenn du gesagt hättest: Nee, das mache ich nicht, das mache ich alles in Ruhe. Für dein Seelenleben würde ich mal einen Schritt zurück machen“, sagt er gegenüber Iris. Ansonsten will er mit der Situation nichts zu tun haben. „Eigentlich geht es peinlicher gar nicht mehr“, so Milski.

Jürgen Milski hatte allerdings sein ganz eigenes Hühnchen zu rupfen. Immerhin war 2019 sein einstiger „Big Brother“-Kumpel Zlatko in dem Format und lästerte dort über ihn. Jetzt nutzte der Partysänger die Zeit für eine Retourkutsche. Bei „Promi Big Brother“ rechnete Jürgen Milski mit Zlatko ab. Verwendete Quellen: Sat.1 / „Promi BIig Brother“