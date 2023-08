Jugendwort des Jahres: „Tagesschau“-Sprecherin wegen viralem Clip in der Kritik

Susanne Daubner kommt bei den jungen „Tagesschau“-Zuschauern gut an. Doch das „Jugendwort des Jahres“ sorgte bei einem bayerischen Politiker für Ärger.

Berlin – Susanne Daubner (62) gehört streng genommen zur Generation der Babyboomer. Im Gegensatz zu vielen ihrer Altersgenossen genießt die „Tagesschau“-Sprecherin jedoch seit längerem eine Art Kultstatus bei ihren jüngeren Zuschauern. Grund dafür ist vor allen Dingen ihre jährliche Präsentation des „Jugendworts des Jahres“. Denn wenn Daubner die Trend-Begriffe in nüchtern-seriöser Nachrichtenmanier auflistet, verfällt die Netzgemeinde regelmäßig in Begeisterung.

Jugendwort des Jahres: Susanne Daubner präsentiert Auswahl in der „Tagesschau“

Auch 2023 lädt „Langenscheidt“ wieder dazu ein, aus mehreren Slang-Begriffen das „Jugendwort des Jahres“ auszuwählen. Die Abstimmung läuft bis zum 13. September über die Webseite des Verlags. Im Anschluss werden die drei beliebtesten Wörter der Öffentlichkeit präsentiert. Im vergangenen Jahr gewann der Ausdruck „Smash“ die Wahl zum „Jugendwort des Jahres“.

Die Ankündigung der Wahl zum „Jugendwort des Jahres“ sorgte jetzt für Lacher unter jugendlichen Social-Media-Usern: „Die Entscheidung über das ‚Jugendwort des Jahres‘ geht in die nächste Runde“, beginnt Susanne Daubner den rund 40 Sekunden langen „Tagesschau“-Clip, „In diesem Jahr könnt Ihr aus den folgenden Top Ten wählen: ‚Auf Lock‘, ‚Darf er so?‘, ‚Digga(h)‘, ‚goofy‘, ‚Kerl*in‘, ‚NPC‘, ‚Rizz‘, ‚Side Eye‘, ‚Slay‘, ‚Yolo‘.“

Susanne Daubner kommt mit ihrem trockenen Humor bei jugendlichen Zuschauern gut an

Das Video endet mit einem Kommentar in Richtung ihrer Kollegen hinter der Kamera: „War ‚Yolo‘ nicht mal ‚Jugendwort des Jahres‘ 2012?“. Dass die sonst eher ernste „Tagesschau“-Sprecherin sich für einen so satirisch angehauchten Beitrag hergibt, kommt allerdings nicht bei allen Zuschauern gut an.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (52) kann dem kurzen Clip nämlich nur wenig abgewinnen. „Anstatt das #Jugendwort des Jahres zu suchen und dabei unsinnige Vorschläge zu diskutieren, sollte eher der interessanteste #Ferienjob des Jahres gesucht werden“, zitiert t-online den konservativen Politiker. Daubner-Fans ließen sich von der Kritik jedoch nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil: Sie schlugen vor, die Worte „hubsen“ oder „aiwangern“ in die diesjährige Wahl zum „Jugendwort des Jahres“ aufzunehmen.

Indes erschüttern traurige Nachrichten die Fernsehwelt: TV-Börsenexpertin Katja Dofel († 52) ist tot. Verwendete Quellen: Instagram, t-online.de