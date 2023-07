Für den „ZDF-Fernsehgarten“: Schlagerstar unterbricht Babypause – das sind Andrea Kiewels Gäste am 23. Juli

Von: Volker Reinert

Nach dem letzten „ZDF-Fernsehgarten“ mit zahlreichen Gästen steht die nächste Ausgabe in den Startlöchern. Die Gästeliste für den kommenden Sonntag (23. Juli) wurde nun bekannt gegeben.

Mainz - Am Sonntag (23. Juli) lädt Moderatorin Andrea Kiewel (58) wieder zum „ZDF-Fernsehgarten“ ein. Für viele TV-Zuschauer ist die Schlagershow ein absolutes Muss am Sonntag. Doch aufgepasst: Die kommende Ausgabe beginnt aufgrund der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland später als gewohnt. Das ZDF strahlt den „Fernsehgarten“ daher erst um 12 Uhr aus.

Die „ZDF-Fernsehgarten“-Gästeliste am 23. Juli

Große Überraschung für die kommende Ausgabe. Im Januar 2023 verkündete die Schlagersängerin Ella Endlich (39) ihre Schwangerschaft, wodurch sie auch ihre geplante „Sternschwimmer“-Tour 2023 absagen musste. Einen Monat nach der Geburt ihres Sohnes im Juni 2023 zieht es sie aber schon zurück auf die große Bühne. Auf der Instagram-Seite wurde verkündet, dass der 39-jährige Schlager-Star mit von der Partie sein wird.

Neben Ella Endlich sind folgende Künstler zu Gast: Christin Stark (33), Dante Thomas (45), Billy Andrews (43), TIMO, Moncrieff, René Wadas (53), Alle Achtung, Alex Zind & Ray Scott Pardue und Mar Malade.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 23. Juli: noch nicht bekannt 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Weitere Überraschung: TV-Koch im „ZDF-Fernsehgarten“ mit dabei

Andrea Kiewel wird in der nächsten Ausgabe des „Fernsehgartens“ zudem TV-Koch Armin Roßmeier (74) begrüßen dürfen, ein wahres Urgestein der Show.

Schlagersängerin Ella Endlich tritt am Sonntag (23. Juli) in der von Andrea Kiewel moderierten Show „ZDF-Fernsehgarten“ auf. Damit unterbricht sie ihre Babypause, denn vor einem Monat wurde sie erst Mutter eines Sohnes. © Instagram/ ella.endlich.official & IMAGO / STAR-MEDIA

Der Kochbuch-Autor ließ allerdings 2022 verkünden, nur noch vereinzelte Auftritte in der „ZDF-Fernsehgarten“ zu haben, da er „etwas kürzertreten wolle“. Verwendete Quellen: Instagram/ fernsehgarten