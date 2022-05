Julian Reim, Sonia Liebing und DSDS-Gewinner Harry Laffontien: Komplette Gästeliste für den Fernsehgarten

Diese Stars begrüßt Kiwi am kommenden Sonntag im ZDF-Fernsehgarten! Unter anderem werden Nachwuchssänger Julian Reim sowie Schlagerprinzessin Sonia Liebing auf der Bühne stehen.

Mainz – Der „ZDF-Fernsehgarten“ geht in die dritte Runde! Am kommenden Sonntag (22. Mai) wird Gastgeberin Andrea „Kiwi“ Kiewel (56) erneut eine Reihe von Stars und Sternchen aus Musik und Showbiz auf dem Gartengelände des Mainzer Senders begrüßen.

Hoffentlich wird die neue Ausgabe der legendären Sonntagvormittagsshow dieses Mal ohne unangenehme Interviewmomente ablaufen. Zuletzt hatte Kiwi nämlich für ordentlich Kritik gesorgt, als sie Artistin Lili Paul-Roncalli (24) vor laufenden Kameras fragte, ob sie irgendwann mal Kinder haben möchte. Im Internet häuften sich daraufhin die verärgerten Kommentare über die Moderatorin.

Paul-Roncalli dagegen wurde für ihre Reaktion gelobt: Die Zirkuserbin wies Kiewel darauf hin, dass solche Fragen in heutigen Zeiten nicht mehr angemessen seien. Das Motto der nächsten „Fernsehgarten“-Folge ist derweil möglichst konfliktfrei: „Einfach tierisch“ wird es in der Livesendung zugehen — es dreht sich also alles um unsere geliebten vierbeinigen Freunde. Doch wer wird dieses Mal auf der „Fernsehgarten“-Bühne stehen?

Andrea Kiewel wird im „Fernsehgarten“ wieder eine Reihe hochkarätiger Stars begrüßen

Unter anderem Julian Reim (26), der Sohn von Schlagerlegende Matthias Reim (64), wird sich am kommenden Sonntag beim „ZDF-Fernsehgarten“ die Ehre geben. Der Nachwuchssänger tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und brachte vor kurzem sein Debütalbum „In meinem Kopf“ auf den Markt. Doch er wird nicht der einzige Schlagerstar in der Kultsendung sein: Auch Sonia Liebing (32) ist dieses Mal im „Fernsehgarten“ zu Gast.

Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, werden am 22. Mai außerdem „DSDS“-Gewinner Harry Laffontien, Mike Singer (22), Iggy Kelly (19) und Thorsteinn Einarsson (26) dabei sein. Des Weiteren präsentieren die Bands „Crash Test Dummies“, „Stereoact“ und „Neonlicht“ ihre neuesten Songs. Mit diesem starken Ensemble steht ganz klar fest: Wer deutschsprachige Musik mag, der sollte die nächste Folge des „ZDF-Fernsehgartens“ auf keinen Fall verpassen!