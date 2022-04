Kampf der Realitystars: Alle Folgen 2022 kostenlos in der Mediathek bei RTL+ ansehen

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Cathy Hummels moderiert auch 2022 wieder „Kampf der Realitystars“ © RTL2

Am 13. April ist es endlich wieder so weit: die neue Staffel von „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ feiert Premiere. Wenn ihr mal eine Folge verpasst habt, ist das kein Grund zur Panik. Wir verraten euch, wie ihr alle Folgen bei RTL+ (früher TVNOW) kostenlos anschauen könnt.

Thailand - Sommer, Sonne, thailändischer Strand und 22 pöbelnde Promis - was könnte es schöneres geben? Am 13. April geht es endlich wieder los mit „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (hier gibt es alle News auf der KdRs-Themenseite). Wer keines der vorprogrammierten Dramen oder eine der legendären Moderationen von Cathy Hummels verpassen möchte, sollte regelmäßig RTL2 einschalten. Doch was, wenn man mal eine Folge verpasst hat?

Kein Grund zur Panik! Wer es mal nicht schafft, live vor dem Bildschirm mitzuerleben, wie die C-Z-Promis (das sind die diesjährigen Kandidaten) sich ins Zeug legen, um „Realitystar 2022“ zu werden, braucht keine Angst zu haben, am nächsten Tag nicht mitreden zu können. Wir verraten euch, wie ihr auch nach der Ausstrahlung im TV die verpasste Folge nachholen könnt.

Kampf der Realitystars streamen - so geht‘s

Und so geht’s: RTL+ (ehemals TVNOW) bietet zwar auch ein kostenpflichtiges Premiumangebot an, doch wahre Sparfüchse wissen, wie es auch ohne geht. Dafür muss man sich nur auf der Plattform registrieren. Sobald die Anmeldung erfolgt ist, kann es auch direkt losgehen.

Nach der TV-Ausstrahlung (hier gibt es die Sendetermine im Überblick) ist die aktuelle Folge von „Kampf der Realitystars“ für eine ganze Woche lang auf RTL+ in SD-Auflösung abrufbar. Premiumkunden können sich für 4.99 Euro im Monat die Schiffbrüche am Traumstrand in bester HD-Qualität ansehen. Verwendete Quellen: RTL2, RTL+