Kampf der Realitystars: Alle Kandidaten und die Moderatorin 2022

Von: Stella Rüggeberg

23 Promis kämpfen bei „Kampf der Realitystars“ um 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“ © RTLZWEI / Paris Tsitsos

Am 13. April startet endlich wieder eine neue Staffel „Kampf der Realitystars“. Alle Informationen zu den diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen gibt es hier im Überblick.

Phuket, Thailand - Bei „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (alle News auf der Themenseite) treten dieses Jahr wieder jede Menge Promis gegeneinander an, um sich den Titel „Realitystar 2022“ und 50.000 Euro zu sichern. Im vergangenen Jahr durfte sich Sängerin Loona (47) über den Sieg freuen. Doch wer wird in ihre Fußstapfen treten? Mittlerweile steht fest, welche Promis die „Kampf der Realitystars“-Sala beziehen dürfen.

Cathy Hummels steht erneut als Moderatorin bei „Kampf der Realitystars“ vor der Kamera © RTL2

Kampf der Realitystars: Die Kandidaten im Überblick

Yeliz Koc (28) - Wurde durch ihre Teilnahme an „Der Bachelor“ bekannt

Schäfer Heinrich (55) - Kultkandidat der RTL-Show „Bauer sucht Frau“

Malkiel Rouven Dietrich - Ist als Wahrsager im deutschen Fernsehen bekannt

Elena Miras (29) - War bereits im „Sommerhaus der Stars“ und „Dschungelcamp“ zu sehen

Sharon Trovato (30) - Kennt man aus „Die Trovatos – Detektive decken auf“

Diana Foster alias Rich Nana (66) - Ist auf TikTok schon ein großer Star

Yasin Mohamed (30) - Nahm 2019 an der Realityshow „Temptation Island“ teil

Mike Cees (34)- Sorgte zuletzt im „Sommerhaus der Stars“ für mächtig Furore

Larissa Neumann (21) - Wurde 2020 durch „Germany‘s next Topmodel“ bekannt

Ronald Schill (63)- Sammelte reichlich Trash-TV-Erfahrung bei „Promis unter Palmen“

Tessa Bergmeier (32) - Nahm an der vierten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ teil

Mauro Corradino (51)- Wurde durch die Sendung „Der Trödeltrupp“ bekannt

Nina Kristin (39) - Nahm 2015 an der Erfolgsshow „Promi Big Brother“ teil

Chethrin Schulze (30)- Belegte 2016 den 6. Platz bei „Curvy Supermodel“

Sissi Hofbauer (25) - War 2021 im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen

Paco Herb (26) - Wurde durch „Love Island“ bekannt

Jan Leyk (37) - Spielt bei „Berlin – Tag & Nacht“ die Rolle von Carlos Hansen

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) - Nahm 2018 an „Promi Big Brother“ teil

Die Jakic-Twins Ilona und Suzana (24) - Sind als Influencer auf Instagram erfolgreich

Martin Wernicke (38) - Ist seit 2011 bei „Berlin – Tag & Nacht“ als Sebastian „Basti“ Heuer zu sehen

Iris Klein (54) - Ist die Mutter von Daniela Katzenberger und bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen

Enrico Elia (19) - Ist Influencer und sicherte sich durch ein Bewerbungsverfahren einen Platz in der Sala

Kampf der Realitystars 2022: Die Moderatorin

Auch in diesem Jahr wird Cathy Hummels (34) durch die Sendung führen und die „Stunde der Wahrheit" moderieren. Verwendete Quellen: RTL2