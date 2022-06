Kampf der Realitystars: Elena Miras zerschreddert Briefe ihrer Mitbewohner, um selbst 3000 Euro zu bekommen

Elena Miras zerschreddert Briefe ihrer „Kampf der Realitystars“-Kollegen © RTL2

Elena Miras zerschreddert Briefe aus der Heimat ihrer „Kampf der Realitystars“-Mitstreiter. Damit erhält sie 3.000 Euro Prämie.

Phuket, Thailand - Realityshows sind nicht gerade dafür bekannt, Frieden unter den Promis zu stiften. Vor allem bei den Zuschauern sorgen sie für ordentlich Gesprächsstoff über ihre liebsten und auch weniger geliebten Stars. Damit spielt jetzt die Show „Kampf der Realitystars“ in ihrem Spiel „Wand der Wahrheit“. Hier müssen die Teilnehmer:innen der Show sagen, wem das Publikum den Sieg und die 50.000 € Prämie wohl am meisten und am wenigsten gönnen würde. Elena Miras (30) sieht sich selber ganz hinten.

Der Realitystar sagt an der Wand der Wahrheit: „Mir gönnt‘s keiner!“. Damit lag sie tatsächlich nicht ganz falsch! Elena verliert das Spiel, erhält damit jedoch eine Belohnung. Sie muss entscheiden, wie viele Bewohner einen Brief aus der Heimat erhält. Je weniger Briefe sie zuteilt, desto mehr Geld bekommt sie. Insgesamt schreddert sie fünf Briefe und bekommt dafür 3.000 €.

„Dann bin ich halt Teufel und der Teufel mag Geld“

Elena sagt zu ihrer Entscheidung: „Ich bin kein Engel. Dann bin ich halt Teufel und der Teufel mag Geld.“ Damit macht sie sich wahrscheinlich nicht beliebter bei Fans als auch ihren Promi-Kollegen. Martin Wernicke (42) scheint jedoch sehr beliebt bei den Zuschauern, denn er geht als Gewinner aus dem Spiel heraus.