Große Überraschung: „Kampf der Realitystars“ gewinnt Deutschen Fernsehpreis

Cathy Hummels nimmt bei der Verleihung vom Deutschen Fernsehpreis 2022 die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ für „Kampf der Realitystars“ entgegen © dpa | Marius Becker

„Kampf der Realitystars“ erhält überraschend die begehrte Trophäe den Deutschen Fernsehpreises. Moderatorin Cathy Hummels rührt die Zuschauer, als sie den Preis auf der Bühne entgegennimmt.

Köln – „Kampf der Realitystars“ (RTLZWEI) erhielt völlig überraschend die Auszeichnung als beste Reality-Unterhaltungsshow. Am Mittwochabend (14. September) wurde nämlich in Köln der „Deutsche Fernsehpreis 2022“ verliehen und Moderatorin Cathy Hummels (34) durfte mit „schlottrigen Knien“ die Glas-Trophäe für die ausgezeichnete Reality-Show entgegennehmen. „Ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt nominiert werden“, erklärte die Influencerin, die seit Beginn die TV-Show moderiert, noch ganz verblüfft nach der Verleihung Bild.

In der Unterhaltungsshow kämpfen deutsche Stars und Sternchen um den begehrten Titel „Realitystar des Jahres“ und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. In einer paradiesischen Kulisse in Thailand müssen sich die Kandidaten und Kandidatinnen in Geschicklichkeits- und Actionspielen messen, um den Titel einzuheimsen. In den vergangenen Staffeln waren beispielsweise Promis, wie Yeliz Koc, Andrej Mangold, Kader Loth, Chris Broy und Gina-Lisa Lohfink, dabei.

Rührende Worte: Cathy Hummels widmet den Preis ihrem Sohn Ludwig

Seit 2020 wird „Kampf der Realitystars“ jährlich ausgestrahlt und konnte mit der dritten Staffel einen stetigen Marktanteil von 9,9% im linearen Fernsehen und mehr als 54 Mio. Views für die gesamte Staffel auf den Streaming-Kanälen erzielen. Somit die erfolgreichste RTLZWEI-Sendung des Jahres. Dennoch kam die Auszeichnung für die Mitwirkenden völlig unverhofft. „Man hat es gemerkt, wir sind vollkommen überwältigt, weil wir alle wirklich nicht damit gerechnet haben“, berichtet Cathy Bild.

Auch wenn das Model „ein bisschen schlottrige Knie“ hatte, als der von ihr moderierten TV-Show die begehrte Trophäe verliehen wurde, rührte Cathy Hummels mit ihren Worten die Zuschauer. Denn die Ex von Fußballstar Mats Hummels widmete die begehrte Auszeichnung ihrem vierjährigen Spross: „Ludwig, dieser Preis ist für dich, weil du so viel auf die Mama verzichten musstest. Ich habe dich ganz doll lieb!“

Cathy sei einfach total stolz auf ihren Ludwig und habe ihm deshalb den Preis gewidmet, erklärt die Münchenerin anschließend. Unter den anderen Preisträgern des Abends waren Iris Berben (72), die den Ehrenpreis erhielt und Joko Winterscheidt (43), der Preis in der Kategorie „Beste Unterhaltungsshow“ für „Wer stiehlt mir die Show“ entgegennehmen durfte.