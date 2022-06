Geheimwahl zerstört Freundschaft zwischen Elena und Paco bei „Kampf der Realitystars“

Von: Stella Rüggeberg

Elena Miras und Paco Herb zerstreiten sich bei „Kampf der Realitystars“ © RTL+

Elena Miras und Paco Herb verstehen sich bei „Kampf der Realitystars“ eigentlich ganz gut. Doch bei einer Geheimwahl droht die Stimmung zu kippen. Denn Paco Herb sieht Elena als seine größte Konkurrenz in der RTL2-Show.

Phuket, Thailand - Bei „Kampf der Realitystars“ sollen die Kandidaten ihren größten Konkurrenten nennen. Abstimmen können sie natürlich komplett anonym. Doch das Spiel setzt die Freundschaft zwischen Elena Miras und Paco Herb aufs Spiel.

Elena Miras enttäuscht von Kumpel Paco bei „Kampf der Realitystars“

Elena und Paco verstehen sich in der RTL2-Show eigentlich sehr gut. Doch als Paco seinen größten Konkurrenten für ein Spiel wählen muss, nennt er Elena Miras. Jemanden als Konkurrenz zu sehen, hat eigentlich keine negative Konnotation. Elena Miras scheint da anderer Meinung zu sein.

Als Paco ihr offenbart, sie sei seine größte Konkurrenz in der Realityshow, platzt es aus ihr heraus: „Das geht gar nicht, was Paco gemacht hat. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir nominieren uns untereinander nicht. Wir schützen uns“.

Nach Anfeindung von Elena Miras - Paco Herb schießt zurück

„Jetzt weiß ich, jede Situation, die sich ergeben wird, wirst du mir ein Messer in den Rücken rammen“, so Elena Miras weiter. Doch diese Worte lässt Paco nicht an sich ran: „Ich hab das Spiel verstanden und jetzt kann ich an der Wahrhaftigkeit zweifeln“.

Auch Schäfer Heinrich ist mit der Abstimmung unzufrieden, da ihn drei Teilnehmer als größten Konkurrenten sehen. Er hingegen hat für Iris Klein abgestimmt. Sie ekelte sich nämlich vor Schäfer Heinrichs Schweiß bei „Kampf der Realitystars“. Verwendete Quellen: RTL+ „Kampf der Reailtystars“ Folge 9