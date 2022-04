Kampf der Realitystars: Iris Klein wirft Sharon Trovato in erster Folge raus

Von: Sarah Wolzen

Sharon Trovato muss „Kampf der Realitystars“ in der ersten Folge wieder verlassen © RTL2

Staffelauftakt bei „Kampf der Realitystars“: Schon in der ersten Folge muss ein Promi die Sala wieder verlassen. Iris Klein und Mauro Corradino entscheiden sich, Detektivin Sharon Trovato rauszuschmeißen.

Phuket, Thailand - Am Mittwochabend ist es endlich wieder so weit: die dritte Staffel von „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ feiert Premiere. Doch schon in der ersten Folge muss ein Promi schon wieder seine Koffer packen und die Sala verlassen.

Kampf der Realitystars: Wer wird Realitystar 2022?

Mit dem Ziel „Realitystar 2022“ zu werden, haben sich auch dieses Jahr wieder 22 Stars und Sternchen (alle Kandidaten und die Moderatorin 2022) auf zu „Kampf der Realitystars“ gemacht. Für einen Star hat sich der Traum von 50.000 Euro Siegprämie jedoch bereits in der ersten Folge wieder ausgeträumt. Wer das sein wird, dürfen die beiden Neuankömmlinge Iris Klein und Mauro Corradino entscheiden und in der ersten Stunde der Wahrheit verkünden.

Elena Miras ist total aufgelöst, als Sharon Trovato „Kampf der Realitystars“ verlassen muss © RTL2

Natürlich hätten sie sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erklären Mauro und Iris, die per iPad zugeschaltet und nur digital vor Ort ist. Doch sie hätten sich gefragt, welcher Star für das Team wichtig sei und welcher nicht.

Iris Klein und Mauro Corradino schmeißen Sharon Trovato bei „Kampf der Realitystars“ raus

Da Kandidaten wie Elena Miras oder Richter Ronald Schill viel zu viel Unterhaltungswert für die „Kampf der Realitystars“-Zuschauer hätten, müsse jemand raus, der diesen Anforderungen am wenigsten entspricht. Am meisten verzichten könnten sie, so Iris, auf Sharon Trovato. Und so muss die junge Detektivin schon in der ersten Folge („Kampf der Realitystars“: Alle Folgen 2022 kostenlos in der Mediathek bei RTL+ ansehen) wieder gehen.

Ob Iris sich anders entschieden hätte, wenn sie gewusst hätte, wie hart Jan Leyk sie schon bei ihrem virtuellen Einzug bei „Kampf der Realitystars“ gedisst hat? Verwendete Quellen: RTL+, RTL2