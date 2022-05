Kehrt Jan Leyk bei „Kampf der Realitystars“ zurück? Anzeichen im Teaser von RTL II

Teilen

Kehrt Jan Leyk nach Rauswurf zu „Kampf der Realitystars“ zurück? © IMAGO / Christian Schroedter & RTL2

Jan Leyk wurde eigentlich von den Zuschauern aus der Sendung „Kampf der Realitystars“ geschmissen. Doch im neuen Teaser scheint er wieder dabei zu sein. Einige Zuschauer finden das gar nicht toll.

Phuket, Thailand – Jan Leyk (37) wurde in der letzten Folge „Kampf der Realitystars“ von den Zuschauern aus der Show gewählt. Im vom zuständigen Sender RTL II geposteten Clip ist er jedoch zweifelsfrei zu erkennen. Bei den Fans der Show sorgt das für Verwirrung.

Auslöser für den Rausschmiss des „Berlin Tag & Nacht“-Stars war ein heftiger Streit mit den Jakic-Twins (25). Die Fans waren dabei offenbar nicht auf Leyks Seite und straften ihn ab. Doch in einigen Sequenzen aus der nächsten Episode von „Kampf der Realitystars“ ist Jan Leyk jetzt wiederzuerkennen. Die Netzgemeinde ist davon nicht unbedingt begeistert: „Warum war Jan da gerade im Bild? Kommt der etwa zurück?“ fragt eine fassungslose Twitter-Userin. Eine weitere schreibt: „Warum war Jan Leyk da in der Vorschau? Was soll das? Ich möchte das nicht!“

Jan Leyk scheint nicht der einzige Heimkehrer bei „Kampf der Realitystars“ zu sein

Wer beim neuen RTL-II-Teaser genau aufgepasst hat, der hat sehr wahrscheinlich erkannt, dass Jan Leyk nicht der einzige nach Hause geschickte Kandidat ist, der offenbar in der nächsten Folge der Sendung zurückkehrt. Zwar war im Clip nur ihre Mundpartie zu erkennen, doch auch Sissi Hofbauer (26) scheint trotz Rausschmiss wieder beim „Kampf der Realitystars“ dabei zu sein.

Folge 6 von „Kampf der Realitystars“ wird am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr auf dem Sender RTL II ausgestrahlt. Erst dann wird sich sicher zeigen, ob Jan Leyk und Sissi Hofbauer wirklich wieder mit von der Partie sind. Bis dahin heißt es also abwarten.