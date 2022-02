Erste Bilder von Mike Cees bei Kampf der Realitystars: „Worte werden Taten“

Von: Claire Weiss

Seit einigen Wochen stehen nun die Teilnehmer der dritten Staffel „Kampf der Realitystars“ fest. Und auch Mike Cees-Monballijn ist dabei! Auf Instagram postet er erste Aufnahmen aus Thailand.

Bald geht „Kampf der Realitystars“, moderiert von Cathy Hummels (34) in die dritte Runde! Der Starttermin steht noch nicht fest - dafür aber die Teilnehmer. Auch Skandal-Kandidat Mike Cees-Monballijn (34) ist dabei. Vom thailändischen Traumstrand postet er nun ein Video auf Instagram, wie extratipp.com berichtet.

Name Mike Cees-Monballijn Alter 34 bekannt aus Sommerhaus der Stars (2021), Temptation Island (2020), Bachelorette (Schweiz, 2020) verheiratet mit Michelle Monballijn

Mike Cees-Monballijn sorgte im Sommerhaus der Stars für Aufruhr

Dass Mike Cees-Monballijn erneut in einer TV-Show zu sehen sein wird, dürfte einige Menschen verwundern. Denn im Sommerhaus der Stars 2021 brachte er zahlreiche Zuschauer gegen sich auf, indem er seine eigene Ehefrau immer wieder in ihre Schranken wies.

Von einer „toxischen“ Beziehung war die Rede. Denn Mike Cees-Monballijn kontrollierte nicht nur, was Michelle anzog und mit wem sie sprach, er schrie sie vor laufenden Kameras auch lauthals an und beschimpfte sie. Der Aufschrei war nach Ausstrahlung der Show laut und die beiden begaben sich in eine Paar-Therapie.

Mike Cees-Monballijn hält sich auch bei den Dreharbeiten fit

Nun wird Mike Cees-Monballijn mit „Kampf der Realitystars“ erneut eine Plattform geboten. Ob er sie so nutzt, wie André Mangold im letzten Jahr und versucht sein Image nach seinem Sommerhaus-Aufenthalt aufzupolieren?

Schon jetzt postet Mike ein Video aus Thailand. Der Krawall-Kandidat dürfte nämlich bereits von den Dreharbeiten zurück sein. Die Zeit am Traumstrand auf Phuket hat der 34-Jährige sichtlich genossen. So zeigt er sich oberkörperfrei beim Joggen am Strand.

Erste Bilder von Mike Cees bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL2: „Worte werden Taten“

Das Video dürfte kurz vor oder nach den Dreharbeiten gefilmt worden sein. Denn während die Kandidaten in der Sala hausen, ist Handyverbot!

In dem Video verkündet Mike: „Gedanken werden Worte werden Taten“. Und fügt hinzu: „New Chapter 2022“ (dt.: Neues Kapitel 2022). Klingt, als hätte der TV-Star große Pläne!

Iris Klein scheidet bei „Kampf der Realitystars“ aus

Schon vor Beginn der Dreharbeiten wurde bekannt, dass eine nicht bei „Kampf der Realitystars“ teilnehmen kann: Iris Klein! Die ist zwar nach Thailand angereist, wurde dort aber positiv auf das Corona-Virus getestet!

