„Kampf der Realitystars“: Paco und Yeliz im Liebes-Rausch – es kommt zum ersten Kuss

Von: Jennifer Kuhn

„Kampf der Realitystars“ neigt sich so langsam dem Ende zu – es geht Richtung Finale. Paco Herb und Yeliz Koc haben sich während der Show angenähert und dürfen nun romantische Stunden im Thai-ny House verbringen. Dabei kommt es zum ersten offiziellen „Gute Nacht“-Kuss.

Thailand - In der achten Folge von „Kampf der Realitystars“ (Alle Folgen 2022 kostenlos in der Mediathek bei RTL+ ansehen) erwarten die Kandidaten zwar keine Neuankömmlinge mehr, trotzdem hat die Show immer wieder ein paar Überraschungen parat. Es kommt in der Folge zwar zu einer Diskussion zwischen Martin und Malkiel – interessanter ist es aber doch, dass es einen Kuss gab. Denn Paco Herb und Yeliz Koc verbringen romantische Stunden im Thai-ny House.

Name der Sendung Kampf der Realitystars Sendestart 13. April 2022 Sender RTL Zwei Finale 15.06.2022

„Kampf der Realitystars“: Zwischen Yeliz Koc und Paco knistert es heftig

Yeliz Koc ist Neu-Kandidatin in der „Kampf der Realitystars“-Show. Direkt am ersten Tag kam sie mit Ronald Schill ins Plaudern und erzählte einige Details über die Beziehung zwischen ihr und ihrem Ex-Freund Jimi Blue. Das ehemalige Paar hat eine gemeinsame Tochter: Snow Elanie.

Doch auch wenn die 28-Jährige nicht direkt auf der Suche nach einer neuen Liebe war, lernte sie in der Show Paco Herb kennen. Beide „Kampf der Realitystars“-Kandidaten verstanden sich auf anhieb gut und es knisterte zwischen den Stars. „Ich bin ja echt noch nicht lange hier und dafür sind wir schon sehr weit. Das war natürlich nicht mein Plan (...). Ich sag auch immer wieder, es kann auch sein, dass es nicht richtig ist mit Paco, aber es fühlt sich richtig an“, gab Yeliz in der Show zu.

Zwischen Yeliz und Paco kam es zum ersten Kuss © RTLZwei

In der achten Folge kommen sich die TV-Stars nun näher. Sie dürfen nämlich romantische Stunden zu zweit im Thai-ny House verbringen, um sich weiter kennenzulernen. „Wie ernst das zwischen mir und Paco ist, kann ich gar nicht so sagen. Das ist halt auch so eine Frage, wo ich auch gerne die Antwort von ihm hätte. Ich werde es auf jeden Fall noch herausfinden“, so die 28-Jährige.

Zurück zu den anderen Kandidaten, geht es auch direkt ins Schlafzimmer – doch bevor es ins Land der Träume geht, gab es zwischen Yeliz und Paco einen offiziellen Gute-Nacht-Kuss! „Es war sehr schön“, schmunzelte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Auch die anderen Kandidaten scheinen völlig begeistert von dem Kuss zu sein. „Der Kuss ist gefallen zwischen Yeliz und Paco. Endlich öffentlich und nicht unter der Bettdecke“, offenbarte Elena Miras.

„Schlimmste Zeit meines Lebens“: Yeliz Koc spricht über ihre Schwangerschaft bei „Kampf der Realitystars“

Bei „Kampf der Realitystars“ gab Yeliz Koc auch ehrlich zu, dass ihre Schwangerschaft im vergangenen Jahr für sie die schlimmste Zeit ihres Lebens war. „Die Schwangerschaft war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe mich alleine gefühlt, mich nicht verstanden gefühlt – missverstanden“, so Yeliz Koc.

„Ich hatte das Gefühl, dass mich so keiner richtig ernst nimmt“, gab die 28-Jährige weiter zu. Sie und Jimi Blue trennten sich noch während der Schwangerschaft.

Der Grund dafür: Yeliz Koc litt unter der Schwangerschaftskrankheit Hyperemesis. In der Show gibt der Reality-Star regelmäßige Einblicke in ihr Leben. Ob sie es auch schafft „Kampf der Realitystars“ zu gewinnen und das Preisgeld von 50.000 Euro abzusahnen, sehen Zuschauer immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTLZwei. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars“, RTLZwei