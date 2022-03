Kampf der Realitystars startet am 13. April: Cathy Hummels will Pietro Lombardi als Kandidaten holen

Von: Jennifer Kuhn

Für viele TV-Fans ist es das Show-Highlight im Jahr: „Kampf der Realitystars“. Die Sendung geht in eine neue Staffel. Auch in diesem Jahr wird Cathy Hummels wieder moderieren - nun äußerte sich die 33-Jährige schon vorab zu einem Wunsch-Kandidaten in der nächsten Staffel: Pietro Lombardi.

Thailand - Mit Yeliz Koc, Yasin Mohamed, Iris Klein und 19 weiteren Promis geht „Kampf der Realitystars“ ab dem 13. April in die dritte Runde. 22 Kandidaten kämpfen dabei um den Sieg von 50.000 Euro. Schon jetzt erwähnte Moderatorin Cathy Hummels, dass sie gerne Pietro Lombardi in der nächsten Staffel dabei hätte.

Name Catherine „Cathy“ Hummels Geburtstag 31. Januar 1988 in Dachau Kinder Ludwig Hummels Shows „Kampf der Realitystars“

Cathy Hummels nach Überfall in Thailand in Behandlung: „Hatte zwei Stunden Therapie“

Kurz nach den Dreharbeiten der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ kam es zu einem Überfall auf Moderation Cathy Hummels. Bei einem Strandspaziergang bekam sie plötzlich einen Hieb auf den Kopf - gleich mehrfach schlug ein wildfremder Mann auf sie ein. Es waren schreckliche Momente für die 33-Jährige.

Auf Instagram erzählte sie ihrer Community alles über diesen Vorfall. „Ich denke, so Schocks sitzen immer im Unterbewusstsein und deswegen hatte ich heute zwei Stunden Therapie und gehe jetzt einmal wöchentlich dorthin“, gab sie in ihrer Instagram-Story vom 01. März zu. Mittlerweile scheint es der Moderatorin wieder Stück für Stück besser zu gehen - auch ihre Fans gaben ihr in den Kommentaren viel Kraft.

„Kampf der Realitystars“ auf RTL2: TV-Zuschauer sind irritiert über Kandidat Mike Cees

Am 13. April startet die dritte Staffel der erfolgreichen RTL2-Show. Bei 22 Kandidaten prasseln dabei einige Charaktere aufeinander. Bei einem Kandidaten scheinen die TV-Zuschauer und Fans aber sichtlich irritiert zu sein - es geht dabei um Mike Cees. Bekannt wurde er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Michelle Monballijn im TV-Format „Das Sommerhaus der Stars“.

Durch seine wütenden Aussagen gegenüber Michelle Monballijn und seiner Art und Weise, machte er sich bei den TV-Zuschauern nicht gerade beliebt. Nun ist er bei „Kampf der Realitystars“ dabei. „Schade, Mike gelesen und das war‘s für mich“, kommentierte ein User. „Wieso gibt man diesem Mike noch eine Plattform? Wieder ein Grund, nicht einzuschalten“, so eine weitere Userin. Wie sich der TV-Star in der Show machen wird bleibt abzuwarten - Fans müssen sich noch bis zum 13. April gedulden.

Die dritte Staffel von „Kampf der Realitystars“ ist gerade abgedreht - schon äußerte sich Moderatorin Cathy Hummels schon zur vierten Staffel. Sie gab dabei bekannt, dass sie gerne Musiker Pietro Lombardi als Kandidaten dabei hätte. „Ich würde gerne Pietro Lombardi in Staffel vier sehen. Wir haben uns letztens getroffen – und hatten so viel Spaß. Er ist für mich DER Realitystar“, so die 33-Jährige im Interview mit Bild.de.

Auch Pietro Lombardis Fans hatten großen Spaß daran, den Sänger in der Show zu gehen. Cathy Hummels verspricht ihm sogar: „Ich verspreche ihm auch Burger und Chicken Nuggets – außerdem sieht er mich alle zwei bis drei Tage!“, so die Moderatorin weiter. Auch der ehemalige DSDS-Gewinner gab immer wieder zu, dass er ein großer Fan von Reality-TV-Shows ist.

Amira und Oliver Pocher ausgezogen: Pietro Lombardi wohnt wieder in seinem Haus

Nachdem im vergangenen Jahr eine Flutkatastrophe in Deutschland ausbrach, mussten viele Menschen ihr Zuhause fluchtartig verlassen. Auch Amira und Oliver Pocher - das Paar zog mit ihren Kindern in das Haus von ihrem Freund Pietro Lombardi ein. Der Musiker selbst lebte für diese Zeit in einem Hotel - jetzt durfte er wieder zurück in sein Haus ziehen.

Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels, instagram.com/kampfderrealitystars, Bild.de