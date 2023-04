„Kampf der Realitystars“-Fans stellen sich hinter Tim Sandt: „Eva muss Ruhe geben“

Von: Jonas Erbas

2020 erschütterte ein Mobbing-Skandal das „Sommerhaus der Stars“ – nun trafen Tim Sandt und Eva Benetatou bei „Kampf der Realitystars“ erneut aufeinander. Inzwischen scheinen viele Zuschauer allerdings die Seiten gewechselt zu haben.

Phuket – „Kampf der Realitystars“ lebt zum Teil davon, dass am thailändischen Traumstrand hier und da Fehden hochkochen, die ihren Anfang bereits in anderen Formaten nahmen. So auch in Folge 3: In dieser zog Tim Sandt (32) in die Sala ein – sehr zum Missfallen von Eva Benetatou (31). Die war 2020 im „Sommerhaus der Stars“ von ihren Mitkandidaten (u. a. Andrej Mangold, Annemarie Eilfeld und eben deren Ehemann Tim Sandt) heftig angefeindet und ausgeschlossen worden. Die überfällige Aussprache mit dem 32-Jährigen folgte deshalb nun in Phuket.

„Sommerhaus“-Streit kocht bei „Kampf der Realitystars“ hoch: Tim entschuldigt sich bei Eva

Von dem Tim Sandt, der Eva Benetatou vor rund drei Jahren noch als „Ratte“ und „Miststück“ beschimpft hatte, war bei „Kampf der Realitystars“ allerdings nicht mehr viel zu erkennen: Der Ehemann von Schlagersängerin Annemarie Eilfeld (32) wirkte gefasst, obwohl sein Einstand alles andere als einfach verlaufen war – immerhin kannte der Großteil der Anwesenden seine Vorgeschichte. Die hatte 2020 mächtig Wellen geschlagen: „Wir haben das Mobbing weder gepusht noch gewollt. Wir finden das auch nicht gut“, rechtfertigte sich RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm (62) damals bei Übermedien.

Doch die „Kampf der Realitystars“-Kandidaten wollten sich ihr eigenes Bild machen: „Der erste Eindruck war positiv“, zeigte sich etwa Antonia Hemmer (23) überrascht. Auch Tim Sandt bezog Stellung: Es sei „nicht alles rosig verlaufen“, inzwischen sei er jedoch „Familienvater“ und daran „auch ein bisschen gewachsen“ – Argumente, die für Eva Benetatou keine Rolle spielten. Sie rechnete mit dem 32-Jährigen im Beisein der anderen gnadenlos ab. Tim Sandt lauschte der Kritik geduldig und setzte dann zu einer Entschuldigung an. Die empfand Eva allerdings als „gar nicht ernst gemeint“.

Stattdessen verließ sie die Runde unter Tränen – während andere Tim ihren Respekt für dessen Entschuldigung ausdrückten. Auch am Abend kam das „Sommerhaus“-Thema erneut auf. Diesmal war es der frisch gebackene Vater, der die Gemeinschaft aufgelöst verließ. Rückendeckung bekam er von Matthias Mangiapane (39): „Alles, was er sagt, ist verkehrt“, beschwerte sich der 39-Jährige.

„Kampf der Realitystars“-Zuschauer genervt von Eva: „Tim hat sich doch entschuldigt!“

Zahlreiche „Kampf der Realitystars“-Zuschauer kamen offenbar zu einem ähnlichen Urteil: „Irgendwann muss auch mal gut sein“, „Tim hat sich doch entschuldigt! Man muss eine Entschuldigung auch annehmen wollen!“ oder „Sorry, aber meinem Empfinden nach ist Eva eine Schaubude und Dramaqueen“, war auf der Instagram-Seite der RTLZWEI-Show nach der Ausstrahlung zu lesen. Auch die Facebook-Follower von Extratipp sahen das so: „Eva muss Ruhe geben“ oder „Eva muss unbedingt raus, sie ist ganz schön hinterhältig“, hieß es dort in den Kommentaren.

So hat sich Tim Sandt seinen „Kampf der Realitystars“-Einstand bestimmt nicht vorgestellt: Bereits am Tag seiner Ankunft konfrontierte Eva Benetatou den 32-Jährigen mit Mobbing-Vorwürfen – und verspielte bei zahlreichen Zuschauern damit wohl Sympathien © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Kampf der Realitystars

Hier und da zeigte man jedoch auch Verständnis für die Situation der „Bachelor“-Zweitplatzierten von 2019: „Wer einmal wirklich in seinem Leben gemobbt wurde, der kann Eva verstehen“, erklärte eine Zuschauerin, eine andere fügte an: „Ja, Eva nervt … Aber alle, die Tim verteidigen: Habt ihr das ‚Sommerhaus‘ gesehen? Das war wirklich ziemlich krass!“ Doch bei manchen Mitkandidaten kann die 31-Jährige einfach nicht punkten: Nach ihrem „Kampf der Realitystars“-Aus rechnete Antonia Hemmer mit Eva Benetatou ab – die habe „sich direkt an Paul rangeschmissen“. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTLZWEI/RTL+; Staffel 4, Folge 3), instagram.com, facebook.com