„Ach du scheiße, alles weg!“: „Kampf der Realitystars“-Sala völlig leer geräumt

Von: Alica Plate

Bei „Kampf der Realitystars“ wird die Sala leer geräumt - Elena Miras extrem entsetzt © Screenshot/RTL2

Kampf der Realitystars: Am Mittwoch, dem 08. Juni, wurde es ganz schön turbulent. Nach einem Spiel trafen die diesjährigen Kandidaten auf eine komplett leergeräumte Villa. Ein Anblick, der etliche Stars extrem schockierte.

Phuket, Thailand - In der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ (Alle Folgen 2022 kostenlos in der Mediathek bei RTL+ ansehen) wird es nicht langweilig. Nicht nur die Kandidaten sorgen mit ihren Streitigkeiten untereinander für pure Unterhaltung, sondern auch die Spiele, die des Öfteren harte Konsequenzen mit sich ziehen, tragen der Unterhaltung der Zuschauer bei. In der Folge vom 08. Juni mussten die mehr oder minder bekannten Prominenten um ihr Hab und Gut kämpfen, denn die Sala wurde vorab komplett leergeräumt.

Kampf der Realitystars: Kandidaten müssen ihre Koffer packen

Die Nacht bei „Kampf der Realitystars“ hätte ganz schön böse enden können: Während die diesjährigen Kandidaten beim Spiel „Fernsehkarussell“ in Folge neun alles gaben, wurde in ihrer Abwesenheit die Sala komplett leer geräumt. Weder Bett noch Koffer blieb ihnen erhalten.

Bereits vor dem Spiel hatten die Stars die Aufgabe, ihre Koffer, inklusive Kosmetikartikel zu packen. Was es damit auf sich hatte, bekamen sie bei ihrer Rückkehr direkt zu spüren. Denn die Sala wurde in der Abwesenheit der Kandidaten komplett leergeräumt - ein Anblick, der etliche Stars extrem entsetzte.

„Ach du scheiße, alles weg!“: „Kampf der Realitystars“-Sala wird völlig leer geräumt

„Ach du scheiße. Guck mal, das ist alles weg!“, bringt Elena Miras ihre Mistreiter auf dem Weg Richtung Sala auf den neusten Stand. Entsetzen macht sich breit, denn der Anblick einer komplett leeren Villa, drückte jedem auf die Laune. Darunter auch Sissi Hofbauer: „Ich wusste nicht, soll ich lachen, soll ich weinen“, so die 26-Jährige. Doch der Sender zeigte sich gnädig und gab ihnen die Möglichkeit, im Spiel „Fernsehkarussell“ ihr Hab und Gut zurückzugewinnen.

Die Stars schnitten jedoch alles andere als gut ab - gerade einmal fünf Fragen konnten sie richtig beantworten, weshalb sie genau diese Zeit hatten, um gemeinsam die Sala wieder einzurichten. Dabei mussten sie jedoch zudem darauf achten, dass sie die Dinge direkt an den richtigen Ort stellen. Die Stars rasten drauf los und versuchten sich mit allen Mitteln die wichtigsten Dinge zu sichern. Nach und nach wurden alle Betten und Koffer zurück in die Sala verfrachtet. Am Ende also doch noch ein voller Erfolg.

Doch die Ausräumaktion des Senders war nicht das einzige Highlight der neunten Folge. Denn auch eine geheime Wahl brachte die Gemüter der diesjährigen Kandidaten ganz schön in Wallung und zerstörte sogar die Freundschaft zwischen Elena und Paco bei „Kampf der Realitystars“. Verwendete Quellen: RTL+ „Kampf der Reailtystars“ Folge 9