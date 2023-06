Kampf der Realitystars: Zuschauer können Staffel 5 mitgestalten

Erst Anfang Juni ist die vierte Staffel der beliebten RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ zu Ende gegangen. Doch nach der Show heißt vor der Show: Über den offiziellen Instagram-Account möchte der Sender nun von der Community wissen, was sie in Staffel fünf sehen möchten.

Ko Phuket, Thailand – Der offizielle Instagram-Account der Reality-Show „Kampf der Realitystars“ stellt Fragen in seiner Story, in denen die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Wünsche für die nächste Ausgabe einreichen können. So werden die Fans in der laufenden Umfrage beispielsweise gefragt, welcher Promi Teil der nächsten Staffel sein soll oder welche Bestrafungen es geben könne.

Promis machen noch während der laufenden Sendung Vorschläge

Wer die Story des Accounts weiter durchklickt, stößt auf ein kürzlich veröffentlichtes Reel vom 19. Juni mit Ausschnitten aus der vierten Staffel. Darin debattieren die teilnehmenden Promis selbst darüber, wie die Show in Staffel fünf verbessert werden könnte. Die Diskussionsrunde unter den Promis brachte Vorschläge von „24h Kartoffel-Sack tragen“ als Bestrafung bis hin zu einer höheren Siegprämie von „100.000 Euro“. In den Kommentaren äußerten Fans den Wunsch, dass sie mehr Voting-Möglichkeit bekommen möchten.

Starttermin für Staffel fünf steht noch nicht fest

Trotz bereits laufender Planung – dieses Mal mit Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer – hat der Sender noch keinen offiziellen Sendetermin für Staffel fünf angekündigt.

Seit dem 12. April 2023 kämpften insgesamt 22 Realitystars um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Am 14. Juni fand das große Finale von „Kampf der Realitystars“ statt. Überzeugen konnte am Ende der ehemalige „Bachelorette“ -Kandidat Serkan Yavuz (30) und wurde zum Sieger gekürt. Erhalten hat er allerdings nur 40.000 Euro. Denn der Promi, der „Kampf der Realitystars“ freiwillig abbrach, bekam diesmal 10.000 Euro von der Gage. Verwendete Quellen: Instagram