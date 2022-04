Kampf der Realitystars: Zuschauer von Mikes Ehekrisen-Talks total genervt

Mike Cees ging so manch einem „Kampf der Realitystars“-Zuschauer auf die Nerven (Fotomontage) © RTL2 & Screenshot/RTL/Sommerhaus der Stars

Hör endlich auf dich zu beschweren! Das Publikum von „Kampf der Realitystars“ hat keine Geduld mehr mit Mike. Seine Eheproblemen scheinen die Zuschauer nicht zu interessieren.

Thailand – Bereits als Teilnehmer von „Das Sommerhaus der Stars“ sorgte Mike Cees (34) für eher negative Reaktionen. In der TV-Show gefiel vielen Zuschauern das Verhalten des Eventmanagers gegenüber seiner Frau so gar nicht. Jetzt sorgt Mike mit seinen Auftritten bei „Kampf der Realitystars“ erneut für Ärger beim Publikum. Das kann sein dauerndes Gerede über seine Eheprobleme nämlich nicht mehr hören. Auf Twitter beschwerten sich während der Ausstrahlung zahlreiche User über das Verhalten des DJs.

„Menschen wie Mike gehören nicht in TV-Shows“, schrieb beispielsweise ein Social-Media-Nutzer auf der Kurznachrichtenplattform. Zuvor hatte Mike während der dritten Ausgabe der Reality-Show seinen Mitkandidaten Ronald Schill (63) und Nina Kristin (39) immer wieder erzählt, wie schlecht es um seine Beziehung stehe. Er selbst trage allerdings keine Schuld daran — stattdessen sei es die Schuld von anderen, dass seine Ehe kurz vor dem Ende stehe. Beim TV-Publikum löst das hingegen kein Mitleid aus. Ein Zuschauer kommentierte sarkastisch: „Mike hat‘s schwer. Sehr, sehr schwer. Keiner versteht ihn. Seine böse Frau ist schuld. Und das Sommerhaus. Nina Kristin will auch nicht mehr zuhören.“

Das Gemecker brachte Mike Cees den Rausschmiss — seine zweite Chance hat er damit vertan

Wie unter anderem Promiflash.de berichtet, hatte Mike Cees offenbar vor, seinen durch den Auftritt beim „Sommerhaus der Stars“ ruinierten Ruf durch eine Teilnahme beim „Kampf der Realitystars“ wieder zu richten. Doch das ging offensichtlich nach hinten los: Sein dauerndes Gemecker schien dem Publikum der Sendung so auf die Nerven zu gehen, dass er noch am selben Abend kurzerhand nach Hause geschickt wurde. Wie es scheint hat Mike mit seinem verkorksten Verhalten also genau das Gegenteil erreicht.

Am Strand in Thailand haben die verbliebenden Kandidaten jetzt also Ruhe vor den ständigen Beschwerden ihres Mitstreiters. Wer der aktuellen Staffel von „Kampf der Realitystars“ ohne Mike Cees noch eine Chance geben will, der kann sich die Show immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL II ansehen.