„Das perfekte Dinner“-Kandidat für Macho-Spruch von Zuschauern zerissen

Von: Lisa Klugmayer

Am dritten Tag will „Das perfekte Dinner“-Kandidat Ewald zeigen, was er in der Küche so drauf hat. Sein Menü kann überzeugen, doch mit einem Kommentar schießt er sich bei den Zuschauern ins Aus.

Bremen – Am Mittwoch (25. Oktober 2023) versucht Ewald „Das perfekte Dinner“ zu kochen. Er möchte mit seinem Menü, die in den letzten Tagen vermisste Finesse auf die Teller zaubern. Kulinarisch kann er sowohl seine Konkurrenten als auch die Zuschauer überzeugen. Weniger begeistert waren die Fans zu Hause allerdings von seinem Macho-Spruch zum Aperitif.

Tag 3 in Bremen: Ewald überzeugt kulinarisch – muss aber trotzdem heftig Kritik einstecken

Ricotta-Bällchen auf Tomatenragout mit Crispy-Salbei, Steak mit Estragon-Fregola-Risotto und Wildkräutersalat und zum Dessert Tomaten-Pfirsich-Eis an Orangen-Frucht-Tarte: Mit diesem Menü will Ewald „Das perfekte Dinner“ gewinnen. Doch bevor der erste Gang seinen Weg von der Küche auf den Esstisch findet, gibt es noch etwas Flüssiges, um den Appetit anzuregen. Seinen Gästen serviert Ewald einen Bitterlikör aus Italien mit Prosecco.

Doch nicht jeder „Das perfekte Dinner“-Kandidat hat die gleiche Menge Likör im Glas. „Von der Erfahrung weiß ich, dass Frauen das bittere eher nicht so mögen, jedenfalls bei meinen Frauen in der Familie. Deswegen hab ich euch ein bisschen weniger davon eingeschenkt. Und wir Männer, wir können natürlich mehr“, so Ewald. Am Tisch wird dieser Macho-Spruch belächelt, das Internet ist da weniger gnädig.

„Ach ja … da weiß ein Mann mal wieder ganz genau, was Frauen so zu mögen haben“, schreibt eine X-Nutzerin (früher Twitter). Eine andere Zuschauerin kommentiert: „Ja ja, direkt entscheiden, wie die Frauen ihren Drink mögen … weil Männer stehen ja auf richtig bitter und so, deshalb dürfen Frauen das so nicht!“. „Anstatt einfach zu fragen, wer auf Bitter steht … nee, da wird man abgestempelt, nur weil seine Damen das nicht mögen. Zwei Punkte Abzug“, zieht eine dritte Nutzerin Konsequenzen. Solche Sprüche einfach hinnehmen? Das käme für diese Zuschauerin nicht in die Tüte. Sie schreibt: „Übrigens würde ich bei solchen Mansplainingkommentaren extra bitter verlangen und mega finden. Aus Prinzip“.

Trotz dieser verbalen Entgleisung scheint es seinen Gästen geschmeckt zu haben. Ewald bekommt für sein Menü 36 Punkte und geht in damit in Führung. Saskia sollte eigentlich am Ende der Woche kochen. Doch dann die Schock-Nachricht: Die „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin muss den TV-Dreh abbrechen. Verwendete Quellen:VOX/Das perfekte Dinner – Folge vom 25. Oktober 2023