Beziehungschaos bei „Wer wird Millionär?“: Günther Jauchs Kandidat verleugnet eigene Partnerin

Von: Diane Kofer

Günther Jauch staunte nicht schlecht, als ein „Wer wird Millionär?“-Kandidat seine Begleitung als Partnerin vorstellte – denn zunächst hatte er behauptet, nicht liiert zu sein.

Hürth – Bei „Wer wird Millionär?“ ist nur eine Sache wichtig: Möglichst viele Fragen auf dem Weg zur Million richtig beantworten. Ein heutiger Kandidat in Günther Jauchs (67) Quizshow scheiterte aber schon an einer privaten Frage – und verleugnete vor ganz Fernseh–Deutschland seine eigene Partnerin.

Günther Jauchs „Wer wird Millionär?“-Kandidat vergisst seine Freundin

In der Sonderausgabe von „Wer wird Millionär?“ vor rund zwei Wochen hatten die Kandidaten nicht nur die Chance, auf drei Millionen Euro, sie bespaßten Moderator Günther Jauch auch mit skurrilen Jobs oder lustigem Unwissen. Sogar der 67-Jährige selbst scheiterte an einer pikanten Klamotten-Frage. Jetzt herrscht in der Sendung aber wieder Normalzustand und Kandidat Lukas Schnittger (26) sitzt heute Abend (18. September 2023) auf dem Quizstuhl. Doch der Bankkaufmann stand schon auf dem Schlauch, bevor es überhaupt richtig losging. Er vergaß sogar seinen Beziehungsstatus.

„Sie sind 26 Jahre alt, kommen aus Bad Oeynhausen […], sie sind ledig, aber liiert und Bankkaufmann“, stellte Günther Jauch den Anwärter auf die Million vor – woraufhin dieser sofort einhaken und ihn verbessern musste. „Liiert bin ich noch nicht, tatsächlich“, hielt er fest. Der Quizmaster entschuldigte sich für das vermeintliche Missverständnis, hoffte, dass aufgrund des Fehlers in der Redaktion keine „Köpfe rollen“ und stellte für alle Zuschauerinnen sogar noch mal klar: Lukas Schnittger sei noch zu haben.

Liiert also nicht, doch was nicht ist, kann noch werden, wie der Kandidat selbst meinte. „Vielleicht kommt das ja noch – nach der Sendung“, witzelte der 26-Jährige – schien also offen für Flirtangebote. Was Günther Jauch dann aber komplett verwirrte: Lukas Schnittger stellte nur wenige Sekunden später seine Begleiterin vor. „Das ist meine Freundin Nina“, meinte er. Die junge Frau im Publikum ist aber nicht nur „eine“ Freundin, sondern tatsächlich seine Partnerin, die er vor laufender Kamera zunächst verleugnet hatte.

Die Millionäre von „Wer wird Millionär?“ 2000: Eckhard Freise

2001: Marlene Grabherr

2002: Gerhard Krammer

2004: Maria Wienströer

2006: Stefan Lang

2007: Timur Hahn

2008: Ralf Schnoor

2013: Sebastian Langrock

2014: Thorsten Fischer

2015: Leon Windscheid und Nadja Sidikjar (letztere im Special ohne Beantwortung der Millionen-Frage)

2019: Jan Stroh

2020: Ronald Tenholte Beim Prominenten-Special 2008: Thomas Gottschalk und Oliver Pocher

2011: Barbara Schöneberger

„Aber dann sind Sie doch liiert“: Beziehungschaos in Günther Jauchs „Wer wird Millionär?“-Studio

Günther Jauch staunte nicht schlecht, als sein Gegenüber ganz selbstverständlich seine Herzensdame im Publikum offenbarte und hielt verdutzt fest: „Aber dann sind Sie doch liiert.“ Lukas Schnittger war sich plötzlich selbst nicht mehr ganz sicher, wer in der Situation jetzt komplett im Dunkeln tappte. „Bin ich jetzt falsch?“, fragte er sich, als ihm endlich ein Licht aufging. „Entschuldigung, ja! Ja!“, schoss er hinterher. Offenbar hatte er den Begriff liiert mit verheiratet verbunden und war zudem ziemlich aufgeregt.

Lukas Schnittger kam bei „Wer wird Millionär?“ schon vorm Start der Quizfragen völlig durcheinander. Er vergaß seinen Beziehungsstatus und verleugnete zu Günther Jauchs Verwirrung seine Partnerin. © Screenshot: Wer wird Millionär?/ RTL (Fotomontage)

Lukas Schnittger ist aber nicht der Einzige, der sich im TV etwas blamierte, auch eine Besucherin im Studio versagte zuletzt bei einem Publikumsjoker. Günther Jauch stellte die Dame daraufhin vor dem „Wer wird Millionär?“-Publikum bloß. Verwendete Quellen: Wer wird Millionär?/ RTL