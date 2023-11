Gescheiterte Hofwoche: „Bauer sucht Frau“-Kandidatin verabschiedet sich mit Eiern

Von: Elena Rothammer

Bei „Bauer sucht Frau“ bricht ein Paar die Hofwoche vorzeitig ab. Beim Abschied gibt Pferdewirtin Carolin ihrem Bewerber sogar noch eine Packung Eier mit auf den Weg.

Main-Kinzig-Kreis – Pferdewirtin Carolin (26) hofft bei „Bauer sucht Frau“ auf die große Liebe. Beim Scheunenfest fiel ihre Wahl auf Lukas (26). Im Rahmen der Hofwoche erlebt er nun den Alltag der TV-Landwirtin. Die Sympathien stimmen zunächst, doch so richtig will der Funke nicht überspringen. In der dritten Folge treffen die beiden nun eine Entscheidung.

„Nicht verliebt“: „Bauer sucht Frau“-Carolin und Lukas brechen Hofwoche ab

Im Stall bei den Pferden sucht Lukas das Gespräch. „Wie sind gerade die Gefühle? Wie ist die Stimmung zwischen uns?“, will er wissen. Carolins Antwort ist ernüchternd: „Die muss ich noch ein bisschen ergründen.“ Doch auch der 26-Jährige hegt Zweifel. „Ich habe das Gefühl, dass das mehr in die freundschaftliche Richtung geht“, gesteht er und spricht Carolin damit aus der Seele.

Die Konsequenz: Sie brechen die Hofwoche ab. „Ich habe mich nicht verliebt und ich glaube, ich werde mich auch nicht mehr verlieben“, erklärt Carolin im Einzelinterview. Trotzdem bereuen weder sie noch Lukas die „Bauer sucht Frau“-Teilnahme und sind dankbar für die schöne Zeit.

Eier zum Abschied: „Bauer sucht Frau“-Carolin überrascht mit Geschenk

Wenig später folgt auch schon der Abschied – und Carolin taucht dabei nicht mit leeren Händen auf. Stattdessen überreicht sie Lukas zum Abschied eine Zehner-Packung Eier von den hofeigenen Hühnern. „Ich habe noch eine Kleinigkeit vom Eierkurbeln. Ich hoffe, du hast eine gute Fahrt und ich wünsche dir alles Glück dieser Welt“, betont die Blondine, als sie ihrem verschmähten Anwärter die Eier in die Hand drückt. Dieser nimmt das ungewöhnliche Abschiedsgeschenk mit Freuden entgegen: „Ah, schön, cool. Da freu’ ich mich.“

Während Carolin und Lukas aufgegeben haben, läuft auf anderen Höfen noch ein erbitterter Konkurrenzkampf. Bei „Bauer sucht Frau"-Kandidat Siegfried und seinen Hofdamen ist ein regelrechtes Eifersuchtsdrama ausgebrochen.