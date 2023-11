Matthias Mangiapanes Mutter sicher: Darum klappt es mit dem „Promi Big Brother“-Sieg nicht

Darum glaubt Matthias Mangiapanes Mama nicht, dass er „Promi Big Brother“ gewinnt

Bei „Promi Big Brother“ kämpft Matthias Mangiapane derzeit um den Sieg – der ist dem 40-Jährigen allerdings nicht vergönnt, glaubt seine Mama Dagmar.

München – Matthias Mangiapane (40) ist seit Jahren ein viel beschäftigter Mann: 2017 ging es für den gebürtigen Südhessen ins „Sommerhaus der Stars“, ein Jahr später campierte er in Australien bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – eine Reality-TV-Karriere, an welcher der 40-Jährige auch 2023 weiter fleißig tüftelt. Denn der „Hot oder Schrott“-Liebling gastiert derzeit bei „Promi Big Brother“ und ist zudem Teil von „Forsthaus Rampensau Germany“, dessen erste Staffel ab dem 8. Dezember beim Streaming-Dienst Joyn startet.

Matthias Mangiapane gefällt seiner Mama bei „Promi Big Brother“ richtig gut

In der Sendung, dessen Grundkonzept ursprünglich aus dem Nachbarland Österreich stammt, wird paarweise um den Sieg gekämpft. Matthias Mangiapane tritt darin allerdings nicht mit seinem Ehemann Hubert Fella (55), sondern seiner Mama Dagmar (61) an. Zur „Forsthaus Rampensau“-Premiere in München erschien die 61-Jährige am Montag (27. November) allerdings lediglich in Begleitung ihres Ehemanns – ihr Sohn sei „beruflich verhindert“, wie sie IPPEN.MEDIA vor Ort lachend berichtet und damit auf dessen „Promi Big Brother“-Teilnahme anspielt.

Die Herausforderung im TV-Container sei „lange sein Traum“ gewesen – entsprechend groß ist die Begeisterung seiner Mutter: „Matthias gefällt mir bei ‚Promi Big Brother‘ richtig gut. Er sagt, was er denkt, er zettelt keinen Streit an, aber bleibt seinem Motto treu: Was rausmuss, muss raus!“ Ihr Sohn könne sich in der Sat.1-Sendung endlich von einer anderen, authentischeren Seite zeigen: „Endlich ist es so, dass man ihn mehr als Mensch wahrnimmt.“

Die Teilnehmer von „Forsthaus Rampensau Germany“ • Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink und GNTM-Model Elsa Latifaj

• Die Comedians John Friedmann und Florian Simbeck (Erkan und Stefan)

• TV-Promi Matthias Mangiapane mit seiner Mama Dagmar

• Reality-Sternchen Sam Dylan und Mutmacherin Nadine „Nana“ Miree

• Das Partyschlager-Paar Jasmin Herren und Philipp Bender

• Die Fernseh-Verführer Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre

• Die Danni-Büchner-Töchter Jada Karabas und Joelina Karabas

• Das Fitness-Influencer-Couple Cedric Beidinger und Hanna Annika

• Die „Beauty & The Nerd“-Teilnehmerinnen Natascha und Beverly

Matthias Mangiapanes Mutter sicher: Darum klappt es mit dem „Promi Big Brother“-Sieg nicht

Dagmar Mangiapane hoffe zwar, „dass Matthias sehr weit kommt“, einen „Promi Big Brother“-Sieg hält sie allerdings für unwahrscheinlich: „Er wird es eher nicht gewinnen können. Vom Sympathiefaktor sind Leute wie Marco [Strecker; Anm.d.Red.] oder Manu [Wisbeck; Anm.d.Red.] vorne – gerade, was die breite Masse angeht, mit Anrufen und allem drum und dran.“ Das Ziel sei eine Platzierung unter den letzten fünf Kandidaten: „Das würde ihm wieder genug Auftrieb geben, um weiterzumachen.“

An der Seite seiner Mama Dagmar ist Matthias Mangiapane bald bei „Forsthaus Rampensau Germany“ zu sehen – derzeit muss er sich allerdings bei „Promi Big Brother“ beweisen © Seven.One/Bene Müller & Sat.1/Promi Big Brother

Anders als in vielen seiner bisherigen Formate steht Matthias Mangiapane im TV-Container nicht im Zentrum eines Streits – für den sorgen dort andere: So versucht Peter Klein (56) bei „Promi Big Brother“ seiner Ex Iris (56) das Leben schwer zu machen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Dagmar Mangiapane (geführt am 27. November 2023), prosieben.de