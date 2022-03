„Kann einfach alles tragen“: Roland Trettl begeistert „First Dates Hotel“-Fans im gelben Kleid

Roland Trettl macht auch im gelben Kleid eine gute Figur © Instagram: firstdates.vox

Warum sollten Männer eigentlich keine Kleider tragen? TV-Star Roland Trettl beweist, dass auch ein echter Kerl im Blumen-Dress super aussieht.

Istrien, Kroatien - Im „First Dates Hotel“ treffen verzweifelte Singles in Urlaubsatmosphäre auf potentielle neue Partner. Die VOX-Sendung bringt seit zwei Jahren ihre Kandidaten zum Flirten und begeistert Fernsehzuschauern mit der wunderschönen Umgebung der jeweiligen Drehorte. Doch auch eine gehörige Portion Unterhaltung steht bei „First Dates Hotel“ auf der Tagesordnung. Ganz vorne mit dabei ist stets Gastgeber Roland Trettl (50), der nicht nur ein begnadeter Koch, sondern auch ein echter Entertainer ist. Auf dem offiziellen Instagram-Account des TV-Formats gab es jetzt einen lustigen Clip mit ihm zu sehen.

Im Video ist der „First Dates Hotel“-Moderator mit Rezeptionistin Lieselot zu sehen. In einem sonnigen Garten steht die VOX-Mitarbeiterin in einem gelben Kleid mit Blumendruck neben einer Kleiderstange, an der das gleiche Dress in mehreren Ausführungen hängt. Dann die witzige Überraschung: Roland Trettl tritt ins Bild, wobei er sich in eines der Kleider gezwängt hat. Die Produktionsmitarbeiter sind sichtlich erstaunt und können sich das Lachen nicht verkneifen. Das Promo-Video für die nächste Ausgabe des „First Dates Hotel“ am kommenden Montag um 20:15 Uhr ist damit vollends geglückt.

„First Dates Hotel“-Fans finden die lustige Einlage von Roland Trettl total super

Bei den Fans der Kuppelshow kommt Roland Trettls ulkiges Outfit ziemlich gut an. In der Kommentarspalte hagelt es Komplimente für die witzige Showeinlage, doch einige Nutzer finden auch, dass der TV-Star häufiger im Blumenkleidchen auftreten sollte. „Roland kann einfach alles tragen“, schreibt beispielsweise ein Follower unter das Video. Doch es bleibt nicht nur beim Partnerlook mit seinem Co-Star. Zum Schluss des Videos tritt Lieselot doch tatsächlich in Rolands Hose, Hemd und Weste auf. So spazieren die beiden dann fröhlich aus dem Hotel auf die Straße.

Und offenbar wurde der tolle Clip nicht nur aus einfachen Werbezwecken gedreht. Das Kleid, das Lieselot bei jeder Ausgabe des „First Dates Hotel“ trägt, hat mittlerweile fast schon Kultstatus erreicht. Während einige Zuschauer unbedingt auch in den Besitz des Outfits kommen wollen, sind einige davon genervt, Lieselot jede Woche in Gelb zu sehen. Kurzerhand hat sie also die Klamotten mit ihrem Kollegen Roland getauscht - da kann sich eigentlich keiner mehr beschweren.