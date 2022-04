„Kann nicht aufhören, zu strahlen“: Beatrice Egli nach Premiere ihrer Schlagershow noch immer hin und weg

Beatrice Egli meldet sich nach der „Beatrice Egli Show“ auf Instagram bei ihren Fans (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Sie strahlt vor Freude: Beatrice Egli freut sich riesig über die „Die Beatrice Egli Show“-Premiere. Die Sängerin dankt ihren Zuschauern und ihrem Team für deren Unterstützung.

Berlin – Sie ist überglücklich! Schlagerstar Beatrice Egli (33) feierte am Samstag (23. April) die Premiere ihrer neuen Schlagershow „Die Beatrice Egli Show“, in der sie musikalische Gäste und Schlagerfreunde begrüßte. Mit dabei in dem MDR-Format waren dieses Mal unter anderem Kerstin Ott (40), Ross Antony (47), Andreas Gabalier (37) und viele mehr.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram verkündete die blonde Schönheit ihren Followern jetzt, dass sie auch nach der Premiere ihrer neuen Schlagershow noch immer völlig hin und weg von der erfolgreichen Sendung sei. Neben zwei schönen Schnappschüssen von sich und ihren Gästen in der Sendung verkündete der Star ganz begeistert: „Ich kann immer noch nicht aufhören zu strahlen. Denn dieser Abend war so besonders für mich. Eine Sendung, die meinen Namen trägt. Das ist einfach der Wahnsinn!“ Sie fügte hinzu, dass sich all diejenigen, die die Show verpasst haben, die Sendung noch einmal in der MDR-Mediathek anschauen können. Scheint ganz so, als ob die neue Schlagershow eine überaus erfolgreiche Premiere feiern konnte!

Beatrice Egli: Überglücklich nach „Die Beatrice Egli Show“-Premiere

Die „Bunt“-Hitmacherin bedankte sich zudem bei den großartigen Zuschauern und ihrem Team, die die Premiere ihrer Schlagershow zu etwas ganz Besonderem machten. „Ich danke all meinen zauberhaften Gästen, die diese Sendung so einmalig schön gemacht haben”, verkündete die Schweizerin dankbar. Sie fügte hinzu, dass ihr Team „der Hammer“ sei und für die Premiere der Show alles gegeben hätte. Die Sängerin verriet: „Ein riesengroßes Dankeschön gilt auch meinem ganzen Team, das bis zur letzten Sekunde alles gegeben hat, um diese Sendung so wunderbar auf die Beine zu stellen. Ihr seid der Hammer!“