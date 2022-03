„Kann nicht rückgängig gemacht werden“: Dominik Stuckmann lacht Ex-Bachelor Niko Griesert aus

Bachelor Dominik Stuckmann hat die Qual der Wahl! Er steckt mitten im Gefühlschaos und kann sich einfach nicht entscheiden, von welcher Rosenanwärterin er sich verabschieden muss. Die Situation und seine Unentschlossenheit scheinen ihn dabei ein wenig an seinen Vorgänger Niko Griesert zu erinnern.

Mexiko - Bei „Der Bachelor“ wird es von Woche zu Woche spannender. Doch Dominik Stuckmann (30) scheint derzeit ein mächtiges Gefühlschaos zu durchleben (mehr Infos zum Bachelor gibt es auf der Themenseite). Als er in der sechsten Nacht der Rosen eine Entscheidung treffen muss, verteilt er einen üblen Seitenhieb an seinen Vorgänger Niko Griesert (31) der in der vorigen Staffel die Bachelor-Fans mit seiner Unentschlossenheit mächtig aufwühlte, wie tz.de berichtet.

Name Dominik Stuckmann Geboren 21. Januar 1992 (Alter 30 Jahre), Frankfurt am Main Job Unternehmer und Reality-TV-Star Bekannt aus Der Bachelor 2022

Niko Griesert sorgte als Bachelor 2021 mit seinem Gefühlschaos für Aufruhr im Netz

Von vielen wunderschönen Frauen umgeben zu sein, davon träumt wohl nicht nur der Bachelor. Doch das Ganze hat auch seine Nachteile, wie Dominik Stuckmann nun am eigenen Leib erfahren muss. Er befindet sich allmählich im Gefühlschaos und es fällt ihm schwer, eine Entscheidung zu treffen (alle Infos über Dominik Stuckmann gibt es hier).

Davon können seine Vorgänger ein Lied singen. Sie alle mussten in der RTL-Kuppelshow harte Entscheidungen treffen und auf ihr Herz hören. Besonders Niko Griesert hatte 2021 mit der Situation zu kämpfen und wurde im Netz für seine Unentschlossenheit von Fans zerrissen.

Die Qual der Wahl - Bachelor Dominik Stuckmann kann sich einfach nicht entscheiden © RTL

Der Bachelor: Dominik Stuckmann fällt die Wahl schwer

Es sind nur noch neun Kandidatinnen im Rennen und alle hoffen auf die letzte Rose von Dominik Stuckmann. Doch dem scheint die Wahl mittlerweile ganz schön schwer zu fallen: „Es ist gerade ein sehr kritischer Punkt, an dem ich mich befinde. Ich muss mich von Frauen trennen, die ich schon lieb gewonnen habe“, gesteht der Rosenverteiler.

Mit fast allen Kandidatinnen teilte Dominik schon einen intimen Moment. Besonders Jana-Maria, Anna, Neele und Emily scheinen ihm ans Herz gewachsen zu sein. Da fällt es ihm gar nicht so leicht, in der sechsten Nacht der Rosen drei Kandidatinnen nach Hause zu schicken.

„Kann nicht rückgängig gemacht werden“: Dominik Stuckmann lacht Ex-Bachelor Niko Griesert aus

„Hier ist es ja so, dass du direkt eine Entscheidung treffen musst und diese Entscheidung kann nicht rückgängig gemacht werden – bestenfalls“, lacht Dominik Stuckmann im Einzelinterview. „War ja auch schon mal anders, glaube ich“, so der diesjährige Bachelor weiter. Autsch! War das etwa ein übler Seitenhieb gegen seinen Rosenvorgänger Niko Griesert (31)? Der konnte sich 2021 nämlich nicht für eine Kandidatin entscheiden und sorgte mit seinem Gefühlschaos für mächtig Aufsehen.

Zuerst schickte er Michèlle de Roos (27) nach Hause, doch holte sie kurzerhand zurück in die Show und tauschte sie gegen Kandidatin Stephie aus. Waren sich die Zuschauer zu dem Zeitpunkt sicher, Michelle würde aufgrund dieser spannenden Rückholaktion die letzte Rose bekommen, überraschte Niko erneut mit seiner Wahl, denn Mimi Gwozdz (28) gewann die Show. Doch kurz nach dem Finale offenbarte der 31-Jährige, er sei zurück zur zweitplatzierten Michelle gekehrt und habe sich ein weiteres Mal umentschieden. Die beiden sind sogar bis heute zusammen!

Ohrfeigen für den Bachelor: Macht sich Dominik Stuckmann bei den Kandidatinnen unbeliebt?

Wirklich beliebt scheint sich Dominik Stuckmann bei seinen Rosenanwärterinnen jedoch nicht gemacht zu haben. In Folge sechs kassiert er von drei Frauen heftige Ohrfeigen.

