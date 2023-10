Nach „Goodbye Deutschland“-Trauma: Auswanderin kappt letzte Verbindung zu Mörder-Ex

Von: Volker Reinert

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Julia Siefert-Winter wollte ein neues Leben anfangen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Sven Hildebrand wanderte sie nach Schweden aus - bis der Horror begann.

Köln – Es startete romantisch und endete in einem Mordschlag-Drama, das es so in der Geschichte der Vox-Auswander-Doku „Goodbye Deutschland“ noch nicht gab. Julia Siefert-Winter (30) fasste 2018 den Entschluss endlich in den hohen Norden nach Schweden zu ziehen und verwirklichte damit ihren langersehnten Traum. Mit ihrem Ex-Freund Sven Hildebrand (51) startete sie mit gepackten Koffern und bezog ein gekauftes Haus in dem skandinavischen Land. Julias Vater Holger hatte von Anfang an ein mulmiges Gefühl – welches sich schlussendlich bewahrheiten sollte.

Drama um „Goodbye Deutschland“-Auswanderer: RTL-True-Crime-Doku erzählt unglaublichen Fall

Auf der Streamingplattform RTL+ ist ab sofort die True-Crime-Doku unter dem Titel „Stern Crime: Der Albtraummann“ zu sehen. Dort wird die Geschichte von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Julia Siefert-Winter und ihrem Ex näher beleuchtet. Nachdem die beiden nach Schweden ausgewandert waren, passierte etwas schier unfassbares. Sven Hildebrand wurde angeklagt, kurz vor der Auswanderung seine Mutter erschlagen und in die Wand einbetoniert zu haben.

Das Landgericht Göttingen sprach Hildebrand für schuldig und verurteilte ihn zu 13 Jahren Haft. Hildebrand beteuerte stets seine Unschuld, doch die Staatsanwaltschaft war sich sicher, dass Hildebrand eine Straftat begangen habe. In der True-Crime-Doku kommen mehrere Ex-Partnerinnen von ihm zu Wort. Sie beschuldigen ihn, sie finanziell ausgenommen sowie Gewalt gegen sie ausgeübt zu haben. Hildebrand wird außerdem vorgeworfen, „Frauen zu hassen“.

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders. (Quelle: Vox)

Julia Siefert-Winter freut sich, mit dem Horror rundum ihren Ex-Freund abgeschlossen zu haben

Auf dem Instagramprofil von „Goodbye Deutschland“ wurde am Donnerstag (19. Oktober 2023) ein Clip mit den Worten „Erleichterung bei Julia Siefert-Winter“ gepostet, auf dem sie glücklich bei einer Autofahrt zu sehen ist. Weiter ist zu lesen: „Mit dem Verkauf ihres Hauses in Schweden ist endlich auch die letzte Verbindung zu ihrem Ex-Partner und den fürchterlichen Erinnerungen an ihre damalige Auswanderung gekappt“.

Nach „Goodbye Deutschland“ erlebte Julia Siefert-Winter einen wahr gewordenen Albtraum: Ihr Ehemann entpuppte sich als Killer. Eine neue True-Crime-Doku bei RTL+ blickt auf das Drama zurück. © Screenshot/RTL+ (Fotomontage)

Julia Siefert-Winter freue sich nun einen Neuanfang zu starten und nach vorne zu schauen. Mithilfe ihres Vaters – der stets ein unbehagliches Gefühl bei der Auswanderung hatte – sei es ihnen gelungen, Schweden schnellstmöglich zu verlassen. In dem Clip sagt Siefert-Winter endlich wieder glücklich: „Es ist unglaublich, liebe Leute. Es ist offiziell. Ich könnte heulen. Heulen, lachen, schreien. Ich bin so glücklich. Das Haus ist verkauft“.

Auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Julia Holz hatte in der Vergangenheit eine schreckliche Erfahrung sammeln müssen - ihr wurde eine Pistole an den Kopf gehalten. Verwendete Quellen: plus.rtl.de/ Stern Crime: Der Albtraummann; instagram.com