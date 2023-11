„Hochzeit auf den ersten Blick“-Michaela erteilt Karsten Redeverbot – Fans sind außer sich

Von: Lisa Klugmayer

Nach ihrer „Hochzeit auf den ersten Blick“ flittern Michaela und Karsten auf Mauritius. Doch sie geraten immer wieder aneinander. Fans sind sich einig: Die beiden haben keine gemeinsame Zukunft.

Mauritius – Alles hatte so harmonisch angefangen: Michaela und Karsten waren sich auf Anhieb sympathisch und gaben sich deswegen mit einem eindeutigen „Ich will“ in der siebten „Hochzeit auf den ersten Blick“-Folge das Ja-Wort. Doch in den Flitterwochen kracht immer wieder und Michaela erteilt Karsten sogar Redeverbot. Für die Zuschauer ein absolutes No-Go.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Bei Michaela und Karsten herrscht Eiszeit

Tag zwei auf Mauritius: Für Michaela und Karsten steht eine Delfin-Tour auf dem Programm. Doch auf dem Ausflugsboot kippt die bisher harmonische Stimmung. Der Grund? Karsten spricht immer wieder mit Emily, die Mitglied des TV-Teams ist. „Die sind nicht da. Du hast es immer noch nicht verstanden“, pampt Michaela Karsten vor laufender TV-Kamera an.

Doch Karsten möchte sich nicht den Mund verbieten lassen. „Wenn ich mit Emily reden will, rede ich mit Emily“, antwortet er. Daraufhin schüttelt sie völlig genervt den Kopf, er rollt die Augen und schaut demonstrativ in die andere Richtung. Romantische Zweisamkeit sieht anders aus.

Hochzeit auf den ersten Blick: Michaela und Karsten zoffen in den Flitterwochen © Sat.1/Hochzeit auf den ersten Blick – Folge vom 6. November 2023

„Ich finde ein bisschen anstrengend an Michaela mittlerweile, dass sie zu allem, was sie nicht mag, erst mal Nein sagt“, gibt Karsten dann später im Einzelinterview zu. „Also immer direkt erst mal in die Abwehrhaltung geht: ‚Nein, mache ich nicht! Nein, will ich nicht – habe ich Angst vor!‘“. Der Ton bleibt eisig, auch als sie die ersten Delfine sehen. Denn Michaela stört sich dran, dass er das Erlebnis mit seinem Handy fotografisch festhält, statt sich ihr zuzuwenden. „Ich fand unser Miteinander heute recht schwierig“, so Karsten am Ende des Tages. Das sehen die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Fans ähnlich.

Im Netz häufen sich die negativen Kommentare. „Sie ist vom Charakter schwierig … Sie ist eifersüchtig auf jeden, der ihr Zeit nimmt, bei ihm … trotzige & egoistische Haltung“, schreibt ein Nutzer auf X (ehemals Twitter). „Sehe ich genauso – ich, ich, ich“, antwortet ein anderer Zuschauer. Ein ähnliches Bild auf Facebook. „Die passen beide überhaupt nicht zusammen. Das wird nix“, ist sich dieser Fan sicher. „Sorry, aber die Frau geht gar nicht“, so ein anderer Kommentar.

Apropos „Hochzeit auf den ersten Blick“: Für Marina und Robert enden die Flitterwochen mit einem Schock. Die zwei können nicht zurück nach Deutschland fliegen und sitzen in Namibia fest. Verwendete Quellen: Sat.1/Hochzeit auf den ersten Blick – Folge vom 6. November 2023