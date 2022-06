Karsten Walter und Heino & Hannelore: Starke Gästeliste für „Immer wieder sonntags“ am 26. Juni

Dritte Folge in der Saison

+ © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / VISTAPRESS Die dritte Folge von „Immer wieder sonntags“ steht an. Auch am kommenden Wochenende stehen wieder jede Menge Schlagerstars auf der Bühne - unter anderem Heino & Hannelore und Karsten Walter. (Fotomontage) © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / VISTAPRESS

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lisa Klugmayer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die dritte Folge von „Immer wieder sonntags“ steht an. Auch am kommenden Wochenende stehen wieder jede Menge Schlagerstars auf der Bühne - unter anderem Heino & Hannelore und Karsten Walter. Diesmal wird auch gelacht, denn Comedian Bülent Ceylan ist ebenfalls dabei.

Rust - „Immer wieder sonntags“ geht am 26. Juni bereits in die dritte Runde. Auch diesmal setzt Stefan Mross (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) auf eine hochkarätige Gästeliste. Diesmal werden unter anderen Heino & Hannelore, Patrick Lindner und Karsten Walter für gute Laune in der neuen „Immer wieder sonntags“-Arena sorgen.

Heino & Hannelore und Karsten Walter: Starke Gästeliste für die dritte „Immer wieder sonntags“-Folge

Wie man das von Stefan Mross gewohnt ist, wird Schlagerfans auch in der dritten Folge von „Immer wieder sonntags“ (Alle Sendetermin der 18. Staffel mit Stefan Mross aus dem Europark Rust) so einiges geboten. Auf der Gästeliste stehen Heino & Hannelore, Patrick Lindner, Dennis Wilms, Julia Lindholm, Karsten Walter und Linda Hesse. Aber war‘s noch nicht.

+ Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben wieder viel für ihre „Immer wieder sonntags“-Fans vorbereitet. © IMAGO / STAR-MEDIA

Auch Miguel Gaspar, Linda Hesse, Marianna Masadi, Anni Perka, Die Zillertaler Haderlumpen und Mountain Crew werden am 26. Juni auf der Bühne in Rust stehen. Für ordentlich Lachmuskel-Gymnastik wird Comedian Bülent Ceylan sorgen. Und auch Anna-Carina Woitschack mit ihrer Starküche ist selbstverständlich auch wieder dabei.

„Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade: Marc Laurin begeistert TV-Zuschauer

Was bei „Immer wieder sonntags“ natürlich auch nicht fehlen darf: die Sommerhitparade. Zweimal hat Marc Laurin mit seinem ohrwurmverdächtigen Song „Eine Frage der Zeit“ schon gewonnen. Mit Kann er sich auch gegen Melanie Ve durchsetzen? Das finden Fans am Sonntag pünktlich um 10:03 Uhr bei „Immer wieder sonntags“ heraus.

„Immer wieder sonntags“ läuft am kommenden Wochenende übrigens völlig konkurrenzlos, denn am 26. Juni muss der ZDF-Fernsehgarten eine Zwangspause. Statt Andrea Kiewel läuft im ZDF der Entscheid des Multisportevent „Die Finals“. Verwendete Quellen: swr.de/sonntags/service/sendetermine