„Hochzeit auf den ersten Blick“-Experten entsetzt: Karsten will sich nicht entscheiden

Von: Elena Rothammer

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ steht das Finale an. Die Kandidaten müssen sich entscheiden, ob sie die Scheidung oder an der Ehe festhalten wollen. Karsten ist allerdings hin- und hergerissen und treibt die Experten zur Weißglut.

Lichtenwalde – Die zehnte Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ neigt sich dem Ende zu. Unter anderem stellte sich dieses Mal Karsten dem Experiment und gab Michaela das Jawort, ohne sie vorher je gesehen oder gesprochen zu haben. Er musste einem Experten-Team vertrauen, das eine Frau für ihn ausgesucht hatte. Im Finale soll nun wählen, ob sie der Ehe eine Chance geben oder die Scheidung einreichen – doch Karsten will sich nicht entscheiden.

Finale bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: Karsten wählt weder Ehe noch Scheidung

Im „Hochzeit auf den ersten Blick“-Finale auf Sat.1 treffen sich die Paare nochmal mit dem Expertenteam, um ihre Entscheidung zu verkünden – so auch Karsten und Michaela. Eigentlich sollten sie jeweils auf eine Tafel notieren, ob sie die Scheidung oder die Ehe wählen. Doch stattdessen formuliert der IT-Berater immer wieder seinen Zwiespalt. „Ich weiß, Sie wollen jetzt eine Entscheidung von mir...“, merkt er immer wieder an, kommt aber dann nicht zum Punkt.

„Ich frage Sie jetzt noch einmal, möchten Sie die Ehe oder möchten Sie die Scheidung? Und ich würde Sie bitten, jetzt einfach aufzuklappen“, wiederholt sich Therapeutin Beate Quinn schon sichtlich genervt. Doch als Karsten die Tafel aufklappt, steht dort weder „Ehe“ noch „Scheidung“, sondern „Experiment“. „Das ist heute hier zu Ende“, weist ihn die Expertin auf das Finale hin, bis Karsten wieder anmerkt: „Ja gut, dann bedeutet das wahrscheinlich Scheidung. Aber dieses Wort sollte eigentlich bedeuten, ich möchte an der Ehe weiter arbeiten und das Experiment fortsetzen.“

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Team genervt von Karsten: Michaela fordert klare Ansage

Sowohl das Experten-Team als auch die restlichen Kandidaten, die das Ganze per Video verfolgen, können bei so viel Unentschlossenheit nur den Kopf schütteln. Zwar will Karsten die Ehe nicht scheiden lassen, das Ganze aber auch „nicht Ehe nennen.“ „Es wundert mich, dass sie noch nicht aufgestanden und gegangen ist“, staunen die restlichen Teilnehmer über Michaelas Geduld.

Anstatt die Szene zu verlassen, fordert Michaela letztendlich eine klare Entscheidung. „Ich wünsche die Scheidung“, verkündet Karsten endlich. Dann zieht die Blondine nach. „Ich habe mich für das Experiment entschieden und stehe immer noch dahinter. Ich gebe niemals so schnell auf und habe mich natürlich für die Ehe entschieden“, weint sie.

Schon während der Flitterwochen zeichnete sich ab, dass das Experiment unter keinem guten Stern steht: Michaela erteilte Karsten Redeverbot und wurde von den „Hochzeit auf den ersten Blick“-Zuschauern zerrissen. Verwendete Quellen: Joyn / Sat.1 / „Hochzeit auf den ersten Blick“