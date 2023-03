„Fünkchen Liebe bleibt“: „Bergretter“-Star Luise Bähr über Liebescomeback von Markus und Katharina

Von: Lukas Einkammerer

Mit der 13. „Bergretter“-Staffel endete auch die Beziehung von Markus und Katharina. Laut Serienstar Luise Bähr ist die Geschichte der beiden aber noch nicht auserzählt.

Ramsau – Kaum ist die neue „Bergretter“-Staffel, die den Programmplatz von „Der Bergdoktor“ übernommen hat, angelaufen, warten auf die tapferen Figuren auch schon jede Menge dramatischer Momente. Gleich in der Premierefolge verabschiedeten sich zwei Darsteller von der idyllischen Bergwelt und auch sonst herrscht in Ramsau großes Gefühlschaos. Viele ZDF-Zuschauer hoffen noch inständig darauf, dass Markus (Sebastian Ströbel, 46) und Katharina (Luise Bähr, 43) wieder zueinander finden – wozu die Schauspielerin eine klare Meinung hat.

„Sehr tiefe Liebe füreinander“: „Bergretter“-Star Luise Bähr spricht über Katharina und Markus

In der 13. „Bergretter“-Staffel nahm die Beziehung von Markus Kofler und Katharina Strasser nach drei gemeinsamen Jahren ein tränenreiches Ende. Weil Markus ihrem Kinderwunsch nicht nachkommen wollte, zerbrach die Liebe der beiden – für die Fans der beliebten Heimatserie, die dem Paar den Spitznamen „Katkus“ gegeben hatten, eine bittere Enttäuschung. In den neuen Folgen (donnerstags um 20:15 Uhr bei ZDF) stehen Sebastian Ströbel und Luise Bähr wieder gemeinsam vor der Kamera – für viele Zuschauer schienen Katharinas Tage in Ramsau aber gezählt.

„Es hatten so viele Leute Angst, dass ich aussteige, weil das Paar Markus und Katharina sich getrennt haben“, erklärt Luise Bähr im Interview mit Webtalkshow, „Aber Leute, das ist doch noch kein Grund zu gehen.“ Katharina bleibt in Ramsau – und auch die Liebesgeschichte zwischen ihr und Markus scheint noch lange nicht ausgeschrieben zu sein. „Außerdem erzählen wir ja zwei Königskinder, die eigentlich eine sehr tiefe Liebe füreinander empfinden, deshalb wer weiß, wie es da weitergeht. Aber das darf ich natürlich nicht verraten.“

„Fünkchen Liebe bleibt“: „Bergretter“-Star Luise Bähr deutet Liebescomeback in Staffel 14 an

Wie genau es für Katharina und Markus weitergeht, behält Luise Bähr derweil noch für sich – die gebürtige Frankfurterin spielt aber geheimnistuerisch auf die ereignisreichen Wochen an, die vor den beiden liegen. „Es bleibt spannend zwischen den Zweien, aber es kommen einige Steine, Personen, Dinge in den Weg, aber ein Fünkchen Liebe bleibt bestimmt“, erklärt die „Der Landarzt“-Darstellerin, die sich mit ihren Kollegen derzeit schon auf die Dreharbeiten der 15. Staffel vorbereitet. Bergretter schlafen schließlich nie.

Mit dem Ende der 13. „Bergretter“-Staffel ging die Beziehung von Katharina und Markus in die Brüche. Wie Luise Bähr nun verrät, ist die Geschichte der beiden aber noch lange nicht zu Ende. © ZDF/Barbara Bauriedl; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Wie auch bei „Der Bergdoktor" geht es bei den „Bergrettern" stets turbulent zu, aber wer weiß – vielleicht gibt es für Markus und Katharina ja schon bald ein Happy End. Ein altes Foto von Sebastian Ströbel zeigt indessen, wie der „Bergretter"-Star früher aussah. Verwendete Quellen: YouTube/Webtalkshow