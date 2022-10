Unfall im ZDF-Fernsehgarten: René Caselly und Ramon Roselly lassen bei Akrobatik-Act Kathrin Menzinger fallen

Von: Stella Rüggeberg

René Caselly lässt Kathrin Menzinger bei waghalsigem Akrobatik-Act beinahe fallen © ZDF

Im ZDF-Fernsehgarten performten René Caselly und „Let‘s Dance“-Gewinnerin Kathrin Menzinger am Sonntag einen leidenschaftlichen Tanz. Doch als sie danach mit einem akrobatischen Trick begeistern wollen, kommt es beinahe zu einem Unfall.

Lerchenberg, Mainz - Zur Jubiläumsfolge im ZDF-Fernsehgarten (alle News zum ZDF-Fernsehgarten auf der Themenseite) hat sich Andrea Kiewel tolle Gäste eingeladen. Auf der Bühne stehen Alphaville, Culcha Candela und auch eine Tanzeinlage von René Caselly und Kathrin Menzinger darf nicht fehlen. Doch nach ihrer Performance kommt es beinahe zu einem bösen Unfall.

René Caselly tanzt mit Kathrin Menzinger im ZDF-Fernsehgarten

Nach seinem „Let‘s Dance“-Sieg, darf René Caselly auch im ZDF-Fernsehgarten sein Talent auf dem Tanzparkett unter Beweis stellen. Gemeinsam mit Kathrin Menzinger führt er einen leidenschaftlichen Tanz auf. Musikalisch wird das Ganze von Ramon Roselly untermalt.

René Caselly und Kathrin Menzinger tanzen im ZDF-Fernsehgarten © IMAGO/xNeisx/xEibner-Pressefotox

Nach ihrer Tanzeinlage führt René Caselly einen erstaunlichen Trick vor. Er kann aus dem Stand in den Spagat gleiten und genauso auch wieder aufstehen. Danach möchte auch Schlagersänger Ramon Roselly zeigen, was er für Tricks kann und macht gemeinsam mit dem „Let‘s Dance“-Sieger einen Rückwärtssalto.

René Caselly lässt Kathrin Menzinger bei waghalsigem Akrobatik-Act beinahe fallen

Nun ist Kathrin Menziger an der Reihe und lässt sich von den Jungs in einem Spagat in die Luft strecken. Doch als sie wieder runter möchte, scheint René Caselly die Kraft auszugehen und er lässt die hübsche Blondine fallen. Glücklicherweise kann er Kathrin noch auffangen, bevor sie auf den harten Boden knallt. Wenige Tage nach dem Vorfall spricht Kathrin Menzinger nun selbst über den Unfall bei der spektakulären Hebefigur.

Matze Knop unterstützt Andrea Kiewel bei der Moderation der Jubiläumsfolge. Als er sich unter das Publikum mischt, kann er sich einen bösen Scherz nicht verkneifen. Er lacht über die Kurzhaarfrisur einer „ZDF-Fernsehgarten"-Zuschauerin.