„Geh-Handicap“: Katja Burkard kann am Set von Punkt 12 in engem Rock und Highheels nicht laufen

Teilen

„Wie eine Geisha“ läuft Katja Burkard am Set von Punkt 12 © Instagram/Katja Burkard

Katja Burkard wird als Nachrichtensprecherin immer mit den neuesten Trends ausgestattet. Zuletzt schränkte ihre schicke Aufmachung sie jedoch massiv bei der Fortbewegung ein.

Köln – Seit Jahrzehnten ist Katja Burkard (57) ein fester Bestandteil des RTL-Teams. Im Laufe ihrer Fernsehkarriere hat die Nachrichtenmoderatorin sicherlich schon so einiges erlebt — und auch bei der letzten Aufzeichnung einer Sendung gab es für Burkard und ihr Team mal wieder etwas zum Lachen. Die Stylisten des TV-Stars meinten es gut und steckten die Blondine mit dem Lockenkopf in ein trendiges Outfit: Im marinefarbenen Bleistiftrock mit dazu passendem weiß-blau gestreiften Shirt und hohen Absatzschuhen versprühte Katja sommerlich-maritimen Charme.

Doch die Sache hatte leider einen Haken. Durch den körperbetonten Schnitt des Rocks und die wackeligen Absätze fiel es der „Punkt 12“-Gastgeberin ziemlich schwer sich fortzubewegen. In einer Instagram-Story dokumentierte Katja das von ihr sogenannte „Geh-Handicap“. Während im Hintergrund ihre Mitarbeiter sich das Lachen kaum verkneifen können, watschelt die Moderatorin wie ein Pinguin vor der Kamera hin und her und beweist: Schwierige Outfits können ihr die gute Laune nicht verderben!

Katja Burkard hat es in ihrem Outfit sichtlich schwer — doch sie kann über sich selbst lachen

„Enger Rock plus Hacken… ich komme heute einfach nicht so richtig voran“, schreibt Katja Burkard unter den lustigen Instagram-Clip. Im Video ist sie zu sehen, wie sie in Richtung Kamera läuft. Ihre kleinen Trippelschritte sorgen für Gelächter beim RTL-Team und auch Katja beweist, dass sie ziemlich gut über sich selbst lachen kann. Nachdem sie endlich vor der Linse angekommen ist, scherzt die 57-Jährige: „Hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich da! Ich bin im Studio und warte auf euch.“

Zum Glück muss Katja Burkard bei ihrer Moderationstätigkeit keine großen Distanzen zurücklegen. Weshalb ihr Stylisten-Team allerdings dieses ziemlich einschränkende Outfit ausgesucht hat, bleibt fraglich. Immerhin ist Katja vor der TV-Kamera ja meistens nur bis zum Bauchnabel zu sehen!