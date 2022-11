Aus Protest gegen WM: Katja Burkard trägt „One Love“-Binde bei „Punkt 12“

Die Diskussionen um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nehmen kein Ende. Auch „Punkt 12“-Moderatorin Katja Burkard schaltete sich jetzt ein.

Köln/Katar – Das erste Spiel wurde bereits angepfiffen, doch die Diskussionen um die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nehmen kein Ende. Der wegen seiner Menschenrechtsverstöße in die Kritik geratene Austragungsort des Sport-Events behält sich drakonische Strafen für Homosexualität vor: Wer als Teil der LGBTQ*-Community geoutet wird, muss mit mehreren Jahren Gefängnis rechnen. Eigentlich wollte die deutsche Nationalmannschaft durch eine Kapitänsbinde mit der Aufschrift „One Love“ ein Zeichen für Offenheit setzen. Doch die FIFA verbot Teamchef Manuel Neuer (36), mit der Binde den Platz zu betreten.

Katja Burkard will die „One Love“-Binde nicht nur auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen ins Gespräch bringen © RTL

RTL-Moderatorin Katja Burkard (57) scheint diese Vorgabe ähnlich wie vielen anderen Fußball-Fans weltweit gar nicht zu passen. In einer Instagram-Story posierte sie jetzt mit der „One Love“-Binde für die Kamera. Dazu stellte die Fernsehjournalistin die Frage: „Wird Manuel Neuer die Binde doch noch tragen?“ Offenbar wünscht sich auch Burkard ein klares Zeichen des DFB gegen Homophobie und Diskriminierung.

Katja Burkard trug die „One Love“-Binde auch während der Aufzeichnung von „Punkt 12“

Doch Katja Burkard will die „One Love“-Binde nicht nur auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen ins Gespräch bringen. Während eines Segments in ihrer RTL-Nachrichtensendung „Punkt 12“, in dem es um das Verbot des Zeichens durch die FIFA ging, trug Burkard die Binde ebenso auffällig. Ob die Diskussion um das Symbol letztendlich etwas bewirken wird?

Fakt ist: Auch die deutsche Nationalmannschaft scheint unzufrieden über die Vorgaben des Fußball-Weltverbandes zu sein. Auf einem Mannschaftsfoto posierten die Spieler jetzt jeweils mit ihrer Hand vor dem Mund. Möglicherweise wollten sie damit zeigen, dass ihnen während der Teilnahme am Wettbewerb verboten wird, ihre Meinung über die Gesetzeslage in Katar offen kundzutun. Sicherlich wird das noch längst nicht das Ende der Gespräche über die zweifelhaften Entscheidungen der FIFA sein.