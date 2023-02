DSDS-Zuschauer entsetzt über Outfit von Katja Krasavice: „Einfach nur billig“

Mit ihren gewagten Outfits sorgt Katja Krasavice bei DSDS seit Tag eins für Aufsehen. Das passt nicht jedem: Nach der aktuellen Recall-Folge hagelte es Kritik.

Mallorca – Auch den DSDS-Zuschauern, denen Katja Krasavice (26) vor der Jubiläumsstaffel kein Begriff war, dürfte schnell klar gewesen sein, dass die neue Kollegin von Poptitan Dieter Bohlen (69) alles andere als gewöhnlich tickt: In Sachen Modegeschmack überlässt die Rapperin nämlich nichts dem Zufall und setzt auf Outfits, in denen sich manch anderer wohl nicht vor die Tür wagen würde. Das geht einigen RTL-Zuschauern inzwischen allerdings zu weit.

Nicht angemessen für DSDS? – Katja Krasavice sorgt mit freizügigem Leder-Kleid für Aufsehen

Sie stiehlt sogar Dieter Bohlen die Show: Katja Krasavice ist der neue Jury-Liebling zahlreicher DSDS-Fans, die die 26-Jährige für ihre ebenso ehrliche wie selbstbewusste Art feiern. Obwohl die Quoten der RTL-Sendung zuletzt kontinuierlich fielen, sind Teile des Fernsehpublikums der Castingshow treu geblieben – wohl auch, weil viele von ihnen hinter der in Tschechien geborenen Musikerin stehen.

Als Mitglied der DSDS-Jury diskutiert Katja Krasavice nicht nur fleißig mit Dieter Bohlen und Co., sondern sorgt in ihren teils sehr gewagten Outfits auch regelmäßig für Diskussionen unter den RTL-Zuschauern

Die versetzt die Zuschauer mit ihren teils doch recht gewagten Outfits immer wieder in Staunen: In der ersten Recall-Folge (lief am 22. Februar 2023) trug Katja Krasavice, die sich bereit mehreren Schönheits-OPs unterzogen hat, ein ledernes, rot-schwarzes Schnürkleid mit tiefem Ausschnitt und Aussparungen im Hüft- und Brustbereich. Zu freizügig für eine Sendung, die ab 20.15 Uhr auch manche Familien gemeinsam schauen?

Diskussionen um Katja Krasavices DSDS-Outfit spalten das Netz – „Darf tragen, was sie möchte“

Im Netz sorgt Katja Krasavices Stil jedenfalls einmal mehr für Aufsehen – und heftige Kritik: „Das Outfit von der Krasavice wieder. Mir ist das langsam zu viel Porno. Jetzt mal ehrlich, das sieht doch nicht gut aus, oder? Fasching ist vorbei“, heißt es in einem Tweet, der nur wenige Stunden später 51 „Gefällt mir“-Angaben gesammelt hat. Eine andere Nutzerin fürchtet, das Auftreten der Rapperin vermittle ein falsches Frauenbild: „Unmöglich. Ich weiß nicht, ob Emanzipation der Frau bedeutet, so auszusehen.“ Eine Userin kommentiert: „Das ist einfach nur billig.“ Bei Twitter schreibt „EwaNowa“: „Katja sieht aus, als wäre sie aus einem Bordell ausgebrochen.“

Doch wie so oft gibt es auch hier die andere Seite der Medaille: „Sie darf tragen, was sie möchte. Seit wann wird denn bei DSDS auf Niveau geachtet? Da hört‘s alleine beim Bohlen schon auf! Ich finde, die passt da wunderbar rein“, heißt es etwa in einem Facebook-Kommentar. Der 26-Jährigen dürften kritische Meinungen allerdings ohnehin herzlich egal sein. Seit Jahren geht die Musikerin allen Widrigkeiten zum Trotz unbeirrt ihren Weg. Dabei hatte sie es nicht immer leicht: DSDS-Star Katja Krasavice wurde nämlich von ihrem Ex-Freund geschlagen und betrogen. Verwendete Quellen: „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL/RTL+; Folge vom 22. Februar 2023), twitter.com, facebook.com