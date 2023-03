Katja Krasavice und Leony feiern wilde DSDS-Party – ohne Dieter Bohlen

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Um ihr erstes Album zu feiern, lud Leony auch ihre DSD-Kollegen zur großen Party ein. Katja Krasavice kam, Pietro Lombardi hat Magen-Darm und konnte nicht und Dieter Bohlen ignorierte die Einladung eiskalt.

Berlin – Für DSDS-Jurorin Leony geht ein Traum in Erfüllung: Sie veröffentlicht ihr erstes Album. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, schmiss sie eine ausschweifende Release-Party – unter anderem mit Jury-Kollegin Katja Krasavice. Wie jetzt bekannt wird, war die männliche Hälfte der DSDS-Jury auch eingeladen, tauchte aber nicht auf.

Katja Krasavice und Leony feiern wilde DSDS-Party – ohne Dieter Bohlen

Diese Nacht wirf Leony wohl nie vergessen. Die DSDS-Jurorin feierte am Freitag (24.03.2023) den Release ihres ersten Albums „Somewhere in between“. Mit dabei unter anderem Lena Meyer-Landrut (31), Party-Schlagersängerin Mia Julia Brückner (36) und

Joedy (28), Tochter von Schlager-Ikone Jürgen Drews. Auch ihre DSDS-Jurykollegin Katja Krasavice unterstütze sie an diesem besonderen Abend. Auffallend ist allerdings, dass die andere Hälfte der DSDS-Jury mit ihrer Abwesenheit glänzte – und das, obwohl sie eingeladen waren.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Das will zumindest BILD wissen. Pietro hatte dabei noch eine gute Entschuldigung. Der DSDS-Gewinner liegt seit Tagen mit einer Magen-Darm-Grippe flach, konnte deswegen nicht anreisen. Doch wo war der Poptitan? Er soll Leony schlicht und einfach ignoriert haben. Laut BILD-Informationen soll weder zu- noch abgesagt haben und tauchte auf der Party einfach nicht auf. Doch Katja Krasavice hatten auch ohne ihre männlichen Jurykollegen richtig Spaß.

Dieter Bohlen – Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Dieter Bohlen ist ein absoluter Fanliebling – wohl auch wegen seiner fiesen Sprüche. Der ehemalige DSDS-Chef ist nämlich nicht auf den Mund gefallen, hat immer einen Spruch auf Lager und polarisiert mit seinen oft fiesen Kommentaren – meist gegen unschuldige DSDS-Kandidaten. Hier sind die fiesesten Sprüche von DSDS-Chef Dieter Bohlen.

DSDS-Jurorin Leony zweifelte an ihrer Karriere: „Musste ich mir anhören, dass ich zu brav bin“

„Ich bin in der bayerischen Provinz aufgewachsen. Dass ich heute mein erstes Album präsentieren darf, ist nicht selbstverständlich für mich“, freut sich Leony im BILD-Interview. Jahrelang musste sie sich anhören, dass sie zu brav sei. „Ich hatte keine Skandale vorzuweisen, trug keine Piercings. Alles, was ich wollte, war, mit meiner Musik zu überzeugen“, so die DSDS-Jurorin.

Apropros DSDS: Dieter Bohlen kommen gerade nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem der Poptitan sich abfällig über das Liebesleben von Kandidatin Jilll Lange geäußert hat, nun die nächste zweifelhafte Bemerkung. Diesmal muss DSDS-Jury-Kollegin Leony als Zielscheibe für Dieter Bohlen herhalten. Verwendete Quellen: BILD