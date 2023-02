„Katzen hatten richtig Angst“ – „Let‘s Dance“-Star Sally nachdem sie ausgeraubt wurde

Von: Madlen Trefzer

Als sich „Let‘s Dance“-Star Sally Özcan und ihre Familie schlafen legen, werden sie ausgeraubt. Lesen Sie hier alle bisher bekannten Einzelheiten zu dem schauderhaften Vorfall.

Am Tag nach dem Überfall auf die Firma von Sally Özcan scheint die Welt wieder halbwegs in Ordnung zu sein. Die „Let’s Dance“-Kandidatin gewährt in ihrer Instagram-Story ihren Fans sogar einen kurzen Rundgang durch die perfekt wiederhergestellten Firmenräume. Alles scheint sich normalisiert zu haben und läuft wieder. Hut ab! Sie und ihr Team haben da wirklich was geleistet. Keine Spur mehr von der üblen Tat.

MANNHEIM24 verrät hier alle bekannten Einzelheiten zum Einbruch in die Firma von „Let‘s Dance“-Star Sally Özcan.

Doch die seelischen Spuren sitzen tief. Sogar bei den Haustieren. Während Sally ein Entspannungsbad nimmt, tigert eine ihrer Katzen besorgt auf der Badewanne umher. (mad)