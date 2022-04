„Kein böses Blut“: Weiterer „Höhle der Löwen“-Deal geplatzt - Nils Glagau beendet Zusammenarbeit mit Wirestyle

Teilen

Nils Glagau beendet die Zusammenarbeit mit Wirestyle © RTL / Bernd-Michael Maurer

Nils Glagau war doch nicht überzeugt von der Idee der Wirestyle-Erfinder. Nach dem Ende der Dreharbeiten zu „Die Höhle der Löwen“ platzte der Deal.

Köln – Die Hoffnung war groß, als Thomas Willberger und André Gall ihr Produkt „Wirestyle“ in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ präsentierten. Die beiden Unternehmer kündigten sogar ihre Jobs, um sich voll und ganz dem neuen Projekt zu widmen. Am Ende schienen die beiden ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen: Investor Nils Glagau (46) zeigte Interesse an „Wirestyle“ und bot den beiden einen Deal an.

Doch jetzt machen schlechte Nachrichten für die Fans von Willberger und Gall die Runde: Offenbar nahm Glagau sein Angebot nach dem Ende der Dreharbeiten wieder zurück. Doch weshalb zweifelte er am Ende doch noch? Im Interview mit dem Magazin „Gründerszene“ erklärte „Wirestyle“-Erfinder André Gall: „Es gab seitens des Gründerteams andere Vorstellungen, was die Ausrichtung des Unternehmens angeht.“ Scheinbar waren es also die „Höhle der Löwen“-Kandidaten selbst, die den Deal platzen ließen.

Die „Wirestyle“-Macher glaubten trotz geplatztem „Höhle der Löwen“-Deal an ihr Produkt

Mit „Wirestyle“ haben sich die zwei Unternehmer wirklich ein ganz besonderes Produkt einfallen lassen. Durch eine Software werden winzige Nägel und Fäden so auf eine Leinwand gespannt, dass am Ende ein echtes Kunstwerk entsteht. Alle „Löwen“ waren begeistert, doch nur Glagau interessierte am Ende für Anteile am Unternehmen. Er bot 200.000 Euro für 20 Prozent, konnte jedoch auf 17,5 heruntergehandelt werden. Letztendlich war Thomas Willberger und André Gall wohl selbst das zu viel — zumindest versuchen sie es jetzt wieder auf eigene Faust.

Bisher gibt es noch keinen neuen Investor für die Faden-Kunstwerke. Glagau schreibt auf Twitter über den geplatzten Deal: „Leider kam der Deal mit ‚Wirestyle‘ nicht zu Stande, da das Gründerteam im Nachgang der Aufzeichnung andere Ansichten zur Beteiligung und der weiteren Kooperation hatte.“