„Kein schönes Gefühl“: Dieter Bohlen packt über seine RTL-Zwangspause aus

Jahrelang war Dieter Bohlen der Chef in der „Supertalent“-Jury – bis er von RTL aussortiert wurde. Nun feiert er sein Comeback und schlägt nachdenkliche Töne an.

Köln – 2021 war nicht das Jahr von Dieter Bohlen (69). Scheinbar aus heiterem Himmel gab RTL bekannt, dass der Pop-Titan seinen Chefposten in der Jury von „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“ verliert. Der Grund: Der Sender strebte eine Rundumerneuerung an. Statt Bohlen saß Thomas Gottschalk (73) in der „Supertalent“-Jury. In den zwei folgenden Jahren setzte RTL dann ganz aus mit der Talentshow. Erst im Frühjahr 2024 gibt es neue Folgen – zur großen Freude der Zuschauer dann wieder mit Urgestein Dieter Bohlen. Dieser spricht nun offen über die Zwangspause.

Dieter Bohlen über RTL-Rausschmiss: „Für mich war das damals schon traurig“

Die Dreharbeiten starteten bereits vergangene Woche in Köln. Für den ehemaligen Modern-Talking-Star war die Rückkehr sehr emotional. „Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt vor der Sendung“, offenbart er im Gespräch mit Bild. Dabei hätte sich der TV-Star gar keinen Kopf machen müssen: Die Zuschauer klatschten vor bereits vor Sendungsbeginn frenetisch Applaus und brachten damit ihre Unterstützung für Bohlen zum Ausdruck. Der genoss die Aufmerksamkeit des Publikums sichtlich und ließ sich gerne feiern.

Schließlich ist es noch gar nicht so lange her, dass der 69-Jährige gnadenlos vom Sender aussortiert wurde. Im Bild-Interview verrät Bohlen, wie nahe ihm diese Entscheidung ging. „Für mich war das damals schon traurig, nicht mehr dabei sein zu können. Das war kein schönes Gefühl, wenn man zu Hause ist und sieht, dass die Sendung mit jemand anderem produziert wurde“, gesteht er. „Die Treue des Publikums auch hier im Studio hat mich wirklich überrascht.“

„Das Supertalent“: Auch Bruce Darnell feiert sein TV-Comeback

Besonders gefreut habe sich Bohlen darüber, dass sein langjähriger „Supertalent“-Kollege Bruce Darnell (66) wieder neben ihm in der Jury sitzt. „Das war mein großer Wunsch“, so der Musikproduzent. Auch Darnell schwärmt von seinem TV-Kumpel: „Es ist immer schön, mit Dieter zu arbeiten. Mittlerweile ist es eine Freundschaft, verbunden mit einem großen Respekt zu Dieter.“

Komplettiert wird die Jury durch Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) und „Let’s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova (23). Bei DSDS wiederum sitzt Dieter Bohlen mit Loredana (28), Pietro Lombardi (31) und Beatrice Egli (35) in der Jury – obwohl Letztere DSDS und Dieter Bohlen bereits kritisiert hatte. Verwendete Quellen: Bild