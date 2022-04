„Keine Maske, das war Lebensfreude pur“: Als Andreas Gabalier politisch wird, glänzt Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella löste eine Situation, in der Andreas Gabalier politisch wurde, am Samstagabend mit Bravour (Fotomontage) © ZDF/Sascha Baumann

Schlagerstar Andreas Gabalier sorgte mit seinem Lob für die amerikanische Corona-Politik für großes Aufsehen in der „Giovanni Zarrella Show“. Der Gastgeber reagierte.

Was war das für eine Gästeliste bei der „Giovanni Zarrella Show“: Geladen waren unter anderem die Schlagerstars Beatrice Egli (33), Kerstin Ott (40), Semino Rossi (59), Marianne Rosenberg (67) und Maite Kelly (42). Doch auch Megastar Michael Bublé (46) beehrte Gastgeber Giovanni Zarrella (44) mit einem Auftritt und performte mit ihm zusammen auf der Bühne. Das größte Aufsehen erregte allerdings ausgerechnet Andreas Gabalier (37).

Doch war passiert? Der selbsternannte Volks-Rock‘n‘Roller schwärmte in der Sendung über die Aufnahmen seines Albums in den USA. Gabalier stand in Nashville im Studio, das als Heimat der Country-Musik gilt. Prompt ließ sich der Österreicher über die amerikanischen Corona-Maßnahmen aus, die erfreulich locker gewesen seien. „Es war schön, zu sehen, wie die Amerikaner mit Corona umgehen. Keine Maske, keine Impfnachweise. Das war Lebensfreude pur!“, sagte er.

Gabaliers Aussagen saßen umso mehr, nachdem die Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“ mit Maske im Publikum saßen. Übte der Volksmusikstar damit Kritik an der deutschen und österreichischen Corona-Politik? Bevor die Sendung weiter politisch entgleisen konnte, schritt Moderator Giovanni Zarrella souverän ein. „Alles zu seiner Zeit. Ich finde, wir machen das schon ganz vernünftig“, erklärte er, nachdem Andreas Gabalier die Bühne verlassen hatte.

Empörte Twitter-Reaktionen nach Andreas Gabaliers Aussage

Die Twitter-User jedenfalls waren alles andere als angetan von den Äußerungen des Schlagerstars. „Gabalier ist ganz schlimm. Warum wird der noch irgendwo hineingeladen?“, kritisierte ein Zuschauer. Andere fanden noch viel heftigere Worte und verwiesen auf die hohen Todeszahlen im US-Bundesstaat Nashville.

Inzwischen hat sich der „I sing a Liad für di“-Interpret auf Instagram zu dem Shitstorm geäußert. „Ich möchte auch noch einmal ganz klipp und klar sagen, dass ich gestern keine Corona-Maßnahmen kritisiert oder infrage gestellt habe“, betonte er. „Ich habe lediglich von einem sehr positiven und maskenfreien Leben in den letzten Monaten rund um die Produktion meiner neuen CD in Amerika erzählt, das ich sehr genossen habe.“ Gabalier hoffe, dass ihm nicht „wieder die Worte im Mund umgedreht“ werden.