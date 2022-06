Chaos um Florian Silbereisen: Festeshow steht im TV-Programm - am Drehort weiß keiner Bescheid

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Im Juli sind die Schlagershows von Florian Silbereisen zurück. Zwei Festeshows sind offiziell, um eine dritte im steirischen Schladming werden nun die Gerüchte laut. (Fotomontage) © IMAGO / VISTAPRESS

Im Juli sind die Schlagershows von Florian Silbereisen zurück. Zwei Festeshows sind offiziell, um eine dritte im steirischen Schladming werden nun die Gerüchte laut. Das angebliche Open-Air-Konzert wird nämlich schon offiziell im ORF angekündigt, vor Ort will man aber von nichts wissen.

Schladming, Österreich - Schlagerfans haben lange darauf gewartet, im Juli ist es nun endlich so weit: Die monatelanger Feste-Pause mit Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) hat ein Ende. Doch jetzt gibt es scheinbar ein riesiges TV-Chaos rund um den Schlagerstar. Denn im Programm des ORF wird am 23. Juli zwar eine Festeshow mit Florian Silbereisen angekündigt, am Drehort will aber keiner etwas davon wissen.

„Schlagerstrandparty“ und „Schlager des Sommers“: Florian Silbereisen kündigt im Juli zwei große Schlagershows an

Fans von Florian Silbereisen (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) haben sich den 9. und den 15. Juli wahrscheinlich schon rot im Kalender markiert. Denn dann feiert der Schlagerstar sein Feste-Comeback. Zuerst in Gelsenkirchen mit der „Schlagerstrandparty 2022“ und danach in Klaffenbach die „Schlager des Sommers“. Doch wenn man in die Programmübersicht der ARD schaut, kündigt der Sender am 23. Juli eine weitere Schlagershow an.

Beatrice Egli und Florian Silbereisens auf der Bühne der Schlagerstrandparty 2021 © Poolfoto/Imago

Wie heute.at berichtet, wird der ORF sogar noch konkreter. Auf der Presseseite kündigt der österreichischen Sender für Ende Juli „Live aus Schladming: Die Feste mit Florian Silbereisen - Open Air“ an. Kommunikationschaos bei Florian Silbereisen und der ARD ist jetzt nicht Neues. Seltsam ist allerdings, dass in Schladming niemand von einem großen Schlager-Open-Air wisse.

Chaos um Florian Silbereisen: Festeshow steht im TV-Programm - am Drehort weiß keiner Bescheid

Derzeit sei keine Silbereisen-Show geplant, so eine Sprecherin der Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH gegenüber der österreichischen Tageszeitung. Im Ort steirischen Tourismusörtchen gibt es sogar Gerüchte, dass die Organisation der Silbereisen-Show kürzlich abgebrochen worden sei.

Transparent, kurz und aus Leder: Die ausgefallensten Outfits von Andrea Berg Fotostrecke ansehen

Ob mit oder ohne die Schlagershow in Schladming. Florian Silbereisen ist im Sommer quasi dauerpräsent im TV zu sehen. Wie jetzt nämlich bekannt wurde, wird „Schlager oder n!xxx“ nachgeholt. Nachdem die Show im Februar aus dem Programm gestrichen wurde, gibt der MDR endlich einen neuen Sendetermin für „Schlager oder n!xxx“ bekannt. Verwendete Quellen: heute.at, programm.ard.de