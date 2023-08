„Peinlich“ und „Hingerotzt“: Mark Keller für Fernsehgarten-Auftritt mit Sohn zerrissen

Von: Lukas Einkammerer

In der neuesten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens trat Mark Keller gemeinsam mit seinem Sohn Aaron auf. Für den „Bergdoktor“-Star hagelt es im Netz aber vernichtendes Feedback.

Mainz – Bis es neue Folgen von „Der Bergdoktor“ gibt, dauert es noch bis Anfang 2024, untätig ist Mark Keller (58) derzeit aber nicht und konzentriert sich voll und ganz auf seine Musikkarriere. Seinen jüngsten Auftritt absolvierte der ehemalige „Alarm für Cobra 11“-Star mit Sohnemann Aaron (30) am Sonntag (13. August) im ZDF-Fernsehgarten bei Andrea Kiewel (49) – fiel damit bei den Fans im Netz aber gnadenlos durch.

Unter dem Motto „Schlagerfestival“ lud Andrea Kiewel am Sonntag wieder zahlreiche hochkarätige Gäste zu sich auf den Mainzer Lerchenberg ein. Neben Auftritten von Bernhard Brink (71), Lucas Cordalis (56) und Joelina Drews (27) gab auch Mark Keller seine Gesangskünste zum besten. Mit einem Cover von Udo Jürgens‘ Hit „Liebe ohne Leiden“ stürmte der gebürtige Bodenseer mit seinem Sohn Aaron die Bühne – nach der „Giovanni Zarrella Show“ und dem „Schlagerbooom“ keineswegs der erste große TV-Auftritt des Duos.

Nach Fernsehgarten-Auftritt als Duo: Mark Keller und Sohn Aaron im Netz zerrissen

Eine Twitter-Nutzerin schwärmt zwar in den höchsten Tönen über die Performance der beiden und schreibt „Schöner Vater, schöner Sohn“ – ansonsten fallen die Reaktionen auf die Gesangseinlage aus dem Hause Keller aber vernichtend aus. „Glückwunsch an Mark Keller und Sohn für den hingerotztesten Playback-Auftritt seit vielen Monaten im Fernsehgarten“, schimpft ein User, „So peinlich“, urteilt ein anderer.

Im ZDF-Fernsehgarten waren am 13. August Mark Keller und sein Sohn Aaron zu Gast – ernten für ihren Auftritt aber jede Menge böse Kommentare. © Screenshot/ZDF_Fernsehgarten/Folge vom 13. August 2023 (Fotomontage)

Vor allem, dass „Dr. Alexander Kahnweiler“ schon zum wiederholten Mal dieses Jahr gemeinsam mit seinem Sohn im Fernsehen auftritt, zieht im Netz scharfe Kritik mit sich. „Mark Keller versucht mit aller Macht, seinen Junior auf die Bühne zu bringen und vergeigt gleich mal seinen Playbackeinsatz zu Beginn des Liedes“, wettert ein Twitter-User, „Jetzt will Mark Keller unbedingt seinen Sohn berühmt machen“, tut es ihm ein anderer gleich.

Die knallharten Kommentare in den sozialen Medien beiseite – beim Live-Publikum im Fernsehgarten kamen Mark und Aaron Keller sehr gut an und ernteten für ihren Auftritt tosenden Beifall. Zu Beginn der Sendung erzählte Andrea Kiewel derweil, dass sie wegen eines Singverbotes im Fernsehgarten zu Florian Silbereisen will. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten/Folge vom 13. August 2023