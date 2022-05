„Kenn mich mit Vögeln aus“: Giovanni Zarrella amüsiert Gartenparty-Zuschauer mit zweideutiger Anspielung

Von: Lisa Klugmayer

Nik P. und Giovanni Zarrella sollten bei der „Gartenparty der Stars“ heimische Tiere erraten - eigentlich ein sehr unschuldiges Spiel. Doch der Schmuse-Italiener brachte Publikum und Moderator mit einer nicht jugendfreien Aussage aus dem Konzept. (Fotomontage) © Screenshot ARD/Gartenparty der Stars

Nik P. und Giovanni Zarrella sollten bei der „Gartenparty der Stars“ heimische Tiere erraten - eigentlich ein sehr unschuldiges Spiel. Doch der Schmuse-Italiener brachte Publikum und Moderator mit einer nicht jugendfreien Aussage aus dem Konzept. Einzig Nik P. fand den Patzer seines Schlagerkollegen wohl nicht ganz so lustig.

Niederösterrreich - Sommerzeit ist Gartenzeit: Das weiß auch Stefanie Hertel und lud gemeinsam mit Gartenexperten Karl Ploberger zur lustigen Outdoor-Party in die niederösterreichischen Weinberge. Auf dem Programm stand aber nicht nur unterhaltsame Musik, österreichische und deutsche Schlagerstars traten außerdem in lustigen „Gartenchallenges“ gegeneinander an. Giovanni Zarrella brachte dabei das Publikum mit einer unüberlegten Aussage zum Lachen.

Giovanni Zarrella (So lebt der Musiker und Fernsehmoderator) und Nik P. traten am Samstag (7. Mai 2022) im Wissensduell bei der „Gartenparty der Stars“ gegeneinander an. Die beiden Schlagerstars sollten Tiere beziehungsweise Pflanzen erraten. Das Quiz funktionierte dabei nach dem „Dalli Klick“-Prinzip. In Runde Nummer drei passierte dann das verbale Missgeschick.

Nik P. und Giovanni Zarrella im Quiz bei „Garten der Stars“ - moderiert von Karl Ploberger am Samstag (7. Mai 2022) © ARD/Gartenparty der Stars

Giovanni Zarrella buzzerte zwar, weiß auch, dass es sich um einen Vogel handelt, doch um welchen genau, dass konnte er Karl Ploberger nicht sagen. „Lass mich überlegen. Ich kenn mich mit Vögeln aus...“, so der Schlagersänger. Eigentlich wollte er dann noch etwas sagen, doch das Publikum bricht schon in schallendes Gelächter aus.

Giovanni Zarrella sorgt mit Versprecher für Lacher - nur Nik P. fand es nicht lustig

Und auch Karl Ploberger musste lachten und konterte: „Keine Details!“. Erst dann dämmert es Giovanni Zarrella (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten), dass man seine Aussage auch anders verstehen könnte und fängt ebenfalls an zu lachen. „Wie kriege ich jetzt noch die Kurve?“, fragte der Schlagerstar selbstironisch.

Erraten hat er das Rotkelchen übrigens nicht mehr. Allerdings hat er das Spiel gewonnen - und die Zuschauer haben mal wieder herzlich gelacht. Nur Nik P. fand die doppeldeutige Aussage wohl nicht ganz so lustig, sondern lächelte nur peinlich berührt.

Allerdings war Giovanni Zarrella nicht immer zum Lachen zumute. Mit Bro‘Sis wurde Giovanni Zarrella 2001 praktisch über Nacht zum Superstar. Nach der Bandauflösung 2006 stand der Schlagersänger allerdings plötzlich ohne seine Kollegen da. Die Jahre danach empfindet Giovanni Zarrella heute als „dunkelste Zeit“ seines Lebens. Verwendete Quellen: ARD/Die Gartenparty der Stars